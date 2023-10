I Kukangendai aprono l’anno di Area Sismica

Si apre oggi alle 18, la 34ª stagione musicale di Area Sismica con il concerto del trio giapponese Kukangendai. La band di Kyoto si è formata nel 2006 con Junya Noguchi alla chitarra e alla voce, Keisuke Koyano al basso e Hideaki Yamada alla batteria. L’energia della musica dei Kukangendai è palpabile, ma allo stesso tempo gestita in maniera disciplinata nel tempo; i brani sono realizzati sulla base della loro idea di mescolare editing, copia e ripetizione del suono ed errore deliberato. Questa musica crea un senso di distorsione e pone una sorta di ‘peso’ sugli esecutori.

Negli ultimi anni la band ha cercato di costruire ed eseguire una forma di concerto dal vivo in cui si adopera nell’esecuzione di più canzoni simultanee in parallelo, ma dove il flusso del tempo si manifesta come un unico singolo ritmo. Il trio ha collaborato con diversi artisti all’avanguardia nel proprio genere e nell’ottobre del 2015 ha organizzato l’evento ‘Kukangendai Collaborations’ per presentare il culmine di queste attività; l’evento mirava a ricostruire la performance dal vivo dal punto di vista delle parole, del suono e della tecnologia.

Il gruppo è poi artefice delle musiche per l’opera teatrale Fatzer di Brecht, messa in scena dalla compagnia teatrale Chiten di Kyoto sin dalla sua prima rappresentazione nel 2013; lo spettacolo, messo in scena con le loro performance dal vivo, gode tuttora di buona fama e viene portata in tournée in tutto il mondo. "A Kyoto – sottolinea Stephen O’Malley, chitarrista statunitense che lavora con il gruppo – hanno fondato il locale di culto Soto per ascoltare musica innovativa e nel 2018 hanno collaborato anche con Ryuichi Sakamoto", il grande nmusicista e compositore giapponese scomparso nel marzo di quest’anno.

Il concerto si terrà presso la sede di Area Sismica, in via le Selve 23, località Ravaldino in Monte, e il costo dell’ingresso è di 15 euro (info: www.areasismica.it).

