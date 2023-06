I lavori al San Domenico e l’arena da preservare

Condivido, Roberta, la rilevanza di entrambe le questioni che indica nella sua lettera: quella innanzitutto di arrivare al completamento del progetto del San Domenico, già predisposto da alcuni anni e pure da finanziare con fondi del Pnrr, fondi che – è tema di attualità nazionale – sono assolutamente da sfruttare; e quello di non perdere un’iniziativa di rilievo, com’è l’offerta di spettacoli e incontri che l’arena San Domenico sta garantendo in questi anni. Vedremo come il Comune ovvierà a questa situazione, del resto nello stesso articolo a cui lei probabilmente si riferisce, quello della presentazione della stagione 2023 dell’arena, si riporta anche che, parole dell’assessore Melandri, il Comune intende trovare il modo di mantenere l’iniziativa. Nata dall’esigenza di proporre un’offerta di svago e cultura all’aperto nel momento del Covid, l’idea dell’arena è diventata in effetti subito vincente: con un numero di posti ampio ma non eccessivo, tale da poter essere sempre o quasi al completo, e in grado di ospitare eventi di varia natura, questo spazio cittadino inventato dal nulla è diventato indubbiamente un punto di riferimento dell’estate forlivese. Certo, si potrà trasferire il tutto altrove, ma magari sempre all’interno del centro storico. Faccio un esempio: secondo me già trasferirlo nel parco del Foro Boario, da poco recuperato, potrebbe non avere gli stessi risultati anche se sarebbe un ’idea per rivitalizzare quell’area. E poi la soluzione che verrà trovata sarà solo temporanea, perché sarà poi preservato il suo spazio all’interno del San Domenico, oppure in questo non ci tornerà più? Vedremo, ma intanto c’è tutta la stagione 2023 a cui assistere.