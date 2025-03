"I lavori sono finanziati ma non vengono fatti": "La politica ignora il cambiamento climatico"

Nessuna esondazione nel Forlivese, ma quelle appena trascorse sono state ore di tensione, passate da molti a monitorare il livello dei corsi d’acqua. Una circostanza che ha suscitato diverse dure reazioni.

"È una vergogna che ancora oggi ci troviamo in questa situazione – commentano la deputata Alice Buonguerrieri e il consigliere regionale Luca Pestelli, entrambi di Fratelli d’Italia –. Le responsabilità sono chiare, chi ha sbagliato deve iniziare a pagare, ma prima ancora deve cominciare a eseguire quei lavori che per troppi decenni sono mancati sul nostro territorio e che il Governo Meloni ha completamente finanziato. Non è possibile essere ancora oggi nella situazione in cui i fiumi sulle nostre colline stanno straripando. Servono quella competenza e quella capacità di agire che la sinistra non ha dimostrato e non sta dimostrando". I due esponenti di Fratelli d’Italia promuovono la Protezione civile e il ministro Nello Musumeci e bocciano, quindi, la Regione.

"Fino a quando l’agenda politica di questo Paese continuerà a considerare secondario il problema della sicurezza del territorio?", attacca invece il comitato Vittime del Fango. La sua presidente Alessandra Bucchi punta l’attenzione sulla scarsa attenzione alla tutela ambientale e al tema del cambiamento climatico. "Ad ogni pioggia copiosa ci ritroviamo nella medesima situazione: notti in bianco e poi conta dei danni. È evidente a tutti che stiamo vivendo un cambiamento epocale della nostra terra, al quale non è succeduto alcun cambiamento di chi è preposto a governarla". I temi sono quelli ribaditi più volte dal comitato: "Siamo ancora in attesa da dei Piani Speciali che dovrebbero occuparsi delle grandi opere: sono statifatti i lavori di somma urgenza, di urgenza, ma gli eventi climatici impongono un’accelerazione su cui non si può più tergiversare e invece dobbiamo ancora assistere al tristissimo siparietto delle varie forze politiche che si incolpano a vicenda per nascondere le loro responsabilità che peraltro, sono storicamente paritetiche e bipartisan".

Le tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, a livello provinciale o romagnolo, durante l’allerta rossa hanno chiesto alle amministrazioni e alle attività produttive misure per garantire la sicurezza dei lavoratori in caso di eventi meteo estremi, per esempio l’utilizzo dello smart working che consente di lavorare da casa senza doversi spostare. Un tema che potrebbe drammaticamente riproporsi.