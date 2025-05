I libri di Paola Bezzi: domani la presentazione all’Archivio di Stato

Domani alle 15.30, all’Archivio di Stato, via dei Gerolimini 6, verranno presentati i libri di Paola Bezzi: ’Casemurate. Memorie e misteri di una villa di frontiera all’incrocio tra la via dell’ambra e la via del sale’ e ’Destinazione sottosuolo. Storia di Adele Garavini e Primo Pasini dalla mezzadria poderale forlivese alle solfatare cesenati, dalle miniere del Lussemburgo alle gallerie del lager di Mauthausen’.

Con Bezzi interverranno Paola Palmiotto, Archivio di Stato di Forlì, e Gabriele Zelli, curatore insieme a Mauro Mariani delle prefazioni dei volumi. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Info: 0543.31217; as-fc@cultura.gov.it.