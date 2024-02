I libri di Piero Camporesi alla biblioteca Foglietta

Nei giorni scorsi i rappresentanti dell’associazione Piero Camporesi hanno donato alla biblioteca comunale ‘Luciano Foglietta’ di Santa Sofia i libri del noto filosofo, critico letterario, storico antropologo e gastronomo originario di Forlì, professore di lingua e letteratura all’Università di Bologna alla Facoltà di Lettere e al Dams. La delegazione, composta dalla figlia di Camporesi, Aurelia, dagli ex allievi del prof quando ha insegnato per tre anni all’Istituto Tecnico per Geometri di Forlì, Franco Lambriaschi, Giuliano Preda, Franco Faggiotto e da Rosella Nanni che ha favorito l’incontro, è stata ricevuta dal sindaco Daniele Valbonesi, dalla vicesindaca e assessora alla cultura Isabel Guidi e dai rappresentanti dell’associazione Sophia in libris Licia Magnani e Orfeo Amadori.

"Ringrazio per questa donazione delle opere di un grande studioso conosciuto a livello mondiale, visto che molte sue opere sono tradotte in numerosi Paesi – ha commentato il sindaco Daniele Valbonesi – e, come anticipato, organizzeremo a Santa Sofia in marzo o in aprile un incontro pubblico per promuovere la conoscenza di Camporesi e delle sue opere".

o. b.