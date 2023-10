I libri riemersi dal fango. Mostra di foto in seminario

’Sommersi salvati. Libri liberati dal fango’ è il titolo della mostra che sarà inaugurata oggi alle 18 nel seminario di via Lunga. La rassegna, realizzata con il coordinamento di Sauro Turroni, è composta da foto di Silvia Camporesi e installazioni video di Mara Moschini e Marco Cortesi, e racconta il salvataggio dei libri, alcuni molto antichi tra cui le preziose ’cinquecentine’, della biblioteca del Seminario, che durante l’alluvione di maggio fu sommersa per giorni di acqua e fango. Saranno esposti anche alcuni di quei volumi antichi che sono stati recuperati e restaurati. La mostra rimarrà allestita fino al 21 novembre e sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 18, il sabato ore 10-12 e 16-18. Visite su appuntamento con prenotazione a info.sommersisalvati@gmail.com.

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, il rettore del seminario, don Andrea Carubia, il comandante dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, Gianfranco Tripi, gli assessori comunali Paola Casara e Vittorio Cicognani. "Nelle stanze del seminario ripulite dal fango – affermano gli organizzatori – sono stati volutamente lasciati nelle pareti e sulle colonne i segni dell’alluvione. La mostra narra gli avvenimenti tragici legati a questa catastrofe e restituisce la speranza grazie alle persone, generosi volontari, Carabinieri e Protezione Civile, Vigili del Fuoco, imprese sensibili e semplici cittadini, che in quei giorni hanno affrontato una grande sfida tra il fango cha ha avvolto Forlì e buona parte della Romagna". L’alluvione del 17 maggio ha, infatti, duramente colpito il seminario, dove si sono allagate anche alcune sale della Biblioteca in cui era custodita la sezione antica con 1.200 volumi. Subito è partito l’intervento di recupero coordinato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna e l’appello rivolto a quanti potevano dedicarsi al recupero del materiale danneggiato ha trovato la risposta di ben 300 volontari.

Già il 22 maggio sono state allestite le postazioni di lavoro, mentre il giorno seguente è iniziato il recupero dei testi, che ha coinvolto diversi soggetti: personale specializzato, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, Protezione Civile del Friuli, bibliotecari, volontari, rappresentanti delle istituzioni. L’intervento ha comportato la selezione dei volumi recuperabili, la collocazione dei libri in contenitori appositi per poi essere trasferiti in celle frigorifere e in siti adeguati.

Il 20 giugno i primi 500 libri sono partiti alla volta della Biblioteca nazionale di Firenze, trasportati con camion frigoriferi messi a disposizione da alcune ditte locali che gratuitamente hanno offerto il loro aiuto.

Alessandro Rondoni