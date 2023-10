I libri salvati da acqua e fango. Scongelati, ripuliti, asciugati: "I primi cinque sono tornati a casa"

Cinque libri antichi, alcuni tra quelli salvati dall’alluvione che lo scorso maggio ha inondato di acqua e fango la biblioteca del seminario di Forlì, sono già tornati dal laboratorio di restauro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Da domenica scorsa i volumi sono visibili nella mostra ‘Sommersi salvati. Libri liberati dal fango’, dove sono esposte le foto di Silvia Camporesi e le installazioni video di Mara Moschini e Marco Cortesi, che ricordano il percorso dal disastro al recupero.

L’intervento in via Lunga, nel quartiere San Benedetto (uno dei più colpiti dall’esondazione del fiume Montone) era partito all’indomani del 17 maggio, coordinato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna. All’appello, rivolto a quanti potevano dedicarsi al recupero del materiale danneggiato, hanno risposto circa 1200 volontari, che si erano aggiunti a personale specializzato, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, la Protezione Civile del Friuli, oltre all’interesse della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, nota per l’organizzazione delle mostre ai musei San Domenico. L’intervento ha comportato la selezione dei volumi recuperabili, la collocazione dei libri in contenitori appositi, per poi essere trasferiti in celle frigorifere messe a disposizione da aziende come la cesenate Orogel e Bofrost. Il gelo a 25 gradi sotto zero, nelle celle dove abitualmente sarebbero state messe verdure, è servito a fermare la progressiva distruzione della carta da parte di acqua, muffe e batteri, conservando intatte le possibilità di restauro.

Don Andrea Carubia, rettore del seminario, ha seguito l’operazione e oggi racconta le fasi del recupero: "Il primo step è stato quello della messa in sicurezza dei volumi, togliendoli dall’acqua e dividendo quelli recuperabili da quelli scartati perché completamente distrutti o perché doppioni e, comunque, facilmente reperibili nel Polo delle Biblioteche della Romagna e San Marino. Su circa 150 mila volumi, calcoliamo di averne recuperati tra i 45 e i 50 mila. Quelli da restaurare sono stati sistemati negli appositi contenitori e portati nelle celle frigorifere, i libri scartati sono andati al macero e ci è stata consegnata la dichiarazione di avvenuta distruzione". E a proposito della fase successiva, quella dell’asciugatura, il direttore del seminario spiega: "La Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze si è resa disponibile per questa operazione. A luglio abbiamo portato un campione di circa 70 libri per eseguire il test che verificasse lo stato dei volumi dopo lo scongelamento e il tempo necessario per il procedimento. Cinque di questi sono ora in mostra, gli altri sono ancora a Firenze".

Adesso si passerà alla terza fase e, aggiunge don Carubia, "dopo l’asciugatura i libri dovranno essere sottoposti ad un’ulteriore valutazione per decidere se passare al restauro vero e proprio. Ma di questa fase non siamo in grado di indicare le tempistiche perché, anche se si decide di procedere, le operazioni saranno comunque lunghe dal momento che sono a disposizione solo pochi addetti nel laboratorio di Firenze, che il Ministero della Cultura si è impegnato comunque a rinforzare". La mostra in seminario resterà allestita fino al 21 novembre e sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 18, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 ed è visitabile su appuntamento con prenotazioni a info.sommersisalvati@gmail.com.