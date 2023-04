I ’libri scolpiti’ di Celli e Piazza in vetrina al Crai

Ritorna al Crai Extra di Forlì l’interessante iniziativa di esporre opere d’arte all’interno del supermercato per creare un dialogo con artisti e con le loro opere. La mostra attuale sarà visibile da oggi a venerdì e avrà come protagonisti i ‘libri scolpiti’, realizzati da Milena Celli e Verusca Piazza. Il ‘book folding’ è una tecnica artistica che ridà vita a libri inutilizzati attraverso la piegatura e il taglio di ogni singola pagina attribuendogli una nuova forma, che può andare dal profilo di una persona alla rappresentazione di un oggetto o di un luogo, giocando – sulla scorta del libro di partenza – anche sul possibile utilizzo del colore. Piazza è un’insegnante appassionata d’arte e fotografia che ha cominciato ad occuparsi di ‘book folding’ nel 2019 dopo aver visto l’opera di un’artista americana. "Fu un vero e proprio colpo di fulmine – racconta – che mi ha portato ad approfondire la tecnica con caparbietà e pazienza. Ormai per me è una sorta di rituale voler piegare e tagliare ogni singola pagina più e più volte, con precisione maniacale, per dare nuova vita al libro e trasformarlo in quella che diventerà una scultura di carta e parole". Celli è invece un’artigiana, ora in pensione, che è stata ‘contagiata’ due anni fa dalla passione di Veruska, con la quale è nata una profonda amicizia, e che ha quindi affiancato ai precedenti interessi per l’arte e la fotografia, anche quello per il book-folding. Orario di visita: tutti i giorni dalle 10 alle 19.

