I luoghi segreti che schiudono a primavera

Con l’arrivo della primavera, è anche tempo di Giornate Fai. L’appuntamento è per domani e domenica in diversi luoghi che, solitamente inaccessibili, saranno aperti in via straordinaria grazie all’impegno dei volontari.

A Forlì sarà possibile visitare Palazzo Merlini in via Maroncelli sabato e domenica (orari: 9.30–12.30 / 14.30–17.30, ultimo ingresso 17) con visite a cura degli studenti del liceo classico Morgagni e dell’istituto tecnico economico Matteucci. Qui sarà possibile ammirare gli affreschi di Felice Giani dopo il recente e accurato restauro.

Sempre in via Maroncelli, sarà aperto palazzo Paulucci-Dall’Aste (stessi orari di visita), con gli apprendisti ciceroni del liceo artistico e musicale Canova che illustreranno i dipinti murali di Gino Ravaioli.

A Predappio sarà possibile fare un giro nei cunicoli delle Gallerie Caproni il sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 (ultimo ingresso un’ora prima) con i volontari del Gruppo Fai Giovani Forlì-Cesena e studenti e dottorandi del Corso di Ingegneria aerospaziale.

Infine c’è la visita a Pianetto di Galeata, con i ragazzi delle scuole medie di Galeata. Qui sarà possibile visitare una stanza ‘segreta’ del museo Mambrini, ricca di oggetti curiosi tutti da scoprire, e la chiesa di Santa Maria dei Miracoli con i suoi affreschi e la misteriosa ‘prigione dei frati’. Orari: 09.30–12.30 / 14.30–17.30 (ultimo ingresso 17.00).