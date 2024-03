‘I mali del sud’, alla Feltrinelli. Gerardo Magliacano

Domani alle 17.30 alla libreria Feltrinelli di piazza Saffi sarà presentato il romanzo ‘I mali del sud’ di Gerardo Magliacano, scrittore originario di Salerno, docente di letteratura e filosofia. Classe ’74, ha lavorato per più di un decennio in Lombardia, per tornare poi in Campania nel 2014.

Il suo libro segue le vicende di un 17enne, Sossio Picariello, vivace e ribelle che frequenta un istituto tecnico della periferia napoletana, la cui vita ordinaria e spensierata all’improvviso viene scombussolata da una drastica scelta del padre.

Il libro dà lo spunto anche per parlare di Meridione, dei suoi punti di forza e dei suoi problemi. Il romanzo è parte di una tetralogia dal titolo ‘Le quattro giornate di Sossio’.

A dialogare con l’autore interverrà Antonio Palumbo, attivista di Azione Meridionale.