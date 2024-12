‘I mangiari dell’infanzia’: a tavola con Pozzetto

Partendo da una suggestione del poeta Tonino Guerra, il giornalista, scrittore e gastronomo Graziano Pozzetto riconosce che nella vita "continuiamo a ‘mangiare l’infanzia’, grazie ad alcuni mitizzati e consueti piatti della mamma, di lunga e affettuosa consuetudine". Il prolifico autore, ricercatore, divulgatore e appassionato di cucina romagnola ha dato voce a questa convinzione nel libro ‘I mangiari dell’infanzia’, edito da Il Ponte Vecchio. Nel volume, Pozzetto raccoglie testi, memorie e ricette da una pluralità di testimoni che evocano colori, storie e leggende della tradizione culinaria del territorio. Ad ospitare e farsi concretamente interprete di questo ricco bagaglio di sapori e profumi di una volta è l’Osteria Condé di Fiumana di Predappio, che domani sera aprirà le proprie sale alle 20.30 per la presentazione del volume, proponendo una cena ispirata alle ricette contenute in quelle pagine. L’iniziativa è inserita nell’edizione invernale della rassegna ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’.

Ad arricchire la serata sarà la presenza dell’autore e al suo fianco interverranno anche due voci che hanno dato un contributo al libro con le loro memorie: Cesare Brusi, presidente dell’associazione ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’, e Mauro Zanarini. Agli chef della cucina dell’Osteria Condé spetterà il compito di infondere nelle pietanze servite tutta la magia dei sapori della tradizione. Gli ospiti che parteciperanno all’evento potranno così concedersi un viaggio nei gusti di un tempo. Il menù della serata prevede, per cominciare, pan cotto, riso nel latte, radicchio e bruciatini. Si proseguirà con due primi: ‘sbrofa barbet’ e spoja lorda. Immancabili le polpette di lesso come secondo, per poi concludere in bellezza con una selezione di dolci (raviggiolo con miele dell’azienda Brusi, latte alla portoghese, mela cotta con zabaione, castagnaccio). E per un perfetto augurio di buone feste, il tutto sarà coronato dal croccante di mandorle e ciliegie sotto zucchero. Il costo della cena, comprensivo di 3 calici di vino delle Tenute Condé, è di 40 euro (info e prenotazioni: 0543.940129.

L’Osteria Condé si trova presso Borgo Condé Wine Resort, Via Lucchina 43-51, a Fiumana). Per Pozzetto quest’ultima fatica letteraria arriva dopo una lunga carriera di pubblicazione, fra cui ‘La piadina romagnola tradizionale’ (Panozzo, Rimini, 2005, finalista Premio Bancarella Cucina) ‘I grandi mangiatori di Romagna’ (Panozzo, Rimini, 2012), ‘Le cucine di Romagna, storia e ricette’. È stato tra i fondatori storici dell’Arcigola Slow Food. La giuria del Premio Bancarella Cucina gli ha conferito il Premio Baldassarre Molossi 2011 alla carriera.

Quinto Cappelli