I mazziniani ricordano. Giovanni Arfelli a 100 anni dall’uccisione

Ricorre domani il 100° anniversario dell’assassinio da parte di fascisti del giovane repubblicano Giovanni Arfelli. che venne freddato a colpi di pistola davanti a un caffè che era ubicato in corso Mazzini 161. Come ogni anno, in questa occasione i Mazziniani forlivesi esporranno una corona e terranno una breve commemorazione alle ore 11, attraverso le parole del presidente di seziona Riccardo Tessarini, membro della direzione nazionale dell’Ami. Martedì prossimo poi, alle 17.30, si terrà in città un convegno commemorativo con l’intervento dello storico e giornalista Mario Proli con intermezzi musicali a tema.