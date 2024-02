I medici (ma non tutti) ridotti a ‘visitare’ via mail

Su richiesta della lettrice, concediamo l’anonimato in un caso in cui si fa riferimento, incidentamelmente, a problematiche di salute. Innanzitutto rispondo dicendo (per esperienza personale) che no, non sono diventati tutti scribacchini. Esistono ancora gli ambulatori ‘aperti’ e le visite a domicilio. Certamente il problema che lei pone è reale. E se ne lamentano i medici stessi: non pensi che scrivere email sia divertente, né particolarmente rilassante. I rappresentanti istituzionali e sindacali del settore lamentano l’eccessivo carico burocratico che finisce proprio per danneggiare il rapporto tra medico e paziente, togliendo tempo alle visite, al dialogo, o per meglio dire all’ascolto delle problematiche di salute. In passato ci siamo occupati nel dettaglio anche di aspetti tecnici come i problemi della piattaforma informatica ‘Sole’, ma non solo: sulle loro spalle c’è l’impegno delle campagne vaccinali. E pensi, durante il Covid, a tutte le richieste di tampone, ai certificati di fine quarantena e non solo: tutto a loro carico. Alla fine, il problema è simile a quello dei Pronto soccorso. Ovvero, manca un servizio che si occupi dei casi meno gravi (che, intendiamoci, non è detto che non siano molto fastidiosi). Regione e Ausl stanno lanciando i Cau (Centri di Assistenza e Urgenza): se funzioneranno, forse anche gli ambulatori ne trarranno beneficio. A Forlì, però, lo vedremo più avanti: il Cau è ancora da costruire.