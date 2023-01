"I medici no vax sono reintegrati, ma lontano da pazienti fragili"

di Sofia Nardi

Michele Gaudio, presidente provinciale dell’Ordine dei Medici, gli ultimi provvedimenti del governo hanno deciso per il reintegro al lavoro dei medici no vax. Quanti sono in provincia?

"Parliamo di circa una ventina di persone. Originariamente il conteggio parlava di una quarantina di medici, ma si trattava perlopiù di professionisti in pensione o comunque fuori attività".

Come accogliete la scelta del reintegro?

"Con molta perplessità, sotto molti punti di vista, anche perché noi dell’ordine ci siamo trovati a far rispettare la legge con fatica per mesi, per poi trovarci ora, all’improvviso, nella condizione diametralmente opposta, tra l’altro in un momento in cui il problema del Covid risulta essere tutt’altro che risolto".

I medici no vax torneranno alle loro mansioni di sempre?

"È stata data alle aziende sanitarie la facoltà di decidere in autonomia come impiegarli, se farlo reinserendoli nelle loro mansioni abituali oppure impiegarli diversamente. I medici no vax, nelle nostre zone di competenza, erano quasi tutti liberi professionisti. Quelli assunti dall’Ausl sono appena due o tre".

Come ha scelto di agire l’Ausl Romagna?

"Si è mossa in maniera prudenziale reinserendo i medici non vaccinati in mansioni che non prevedano il contatto diretto con i pazienti, soprattutto con quelli fragili. Del resto, in queste ore, il governo stesso ha invitato le aziende sanitarie a usare prudenza".

Il governo, però, si è anche sbilanciato affermando che non sarà reintrodotto il Green pass, così come la misura del lockdown.

"Parliamoci chiaro: se i casi continueranno ad aumentare e ci si troverà di fronte a ospedali saturi di pazienti e senza gli strumenti necessari per la ventilazione, come successo nelle precedenti ondate, anche questo governo non potrà fare altro che tornare alle misure adottate da quelli precedenti, qualunque sia la sua posizione a livello ideologico".

La misura del lockdown, quindi, secondo lei potrebbe essere reintrodotta?

"Molte persone parlano del lockdown come se fosse un’invenzione degli ultimi anni, in realtà è esattamente lo stesso provvedimento che si usava nel Medioevo di fronte alle pandemie: si chiudevano le città, si proibivano gli spostamenti e ci si isolava in casa. Di fronte a situazioni pandemiche che lo richiedono, è l’unica misura adottabile".

I numeri attuali le fanno pensare che stiamo andando verso quella direzione?

"Mi auguro di no. Per ora gli ospedali riescono a reggere l’urto".