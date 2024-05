"I miei progetti al palo con questa giunta. Riserve anche sul’Asp"

Flavio Foietta, come sta andando la campagna elettorale e come è stato accolto il suo ritorno sulla scena politica?

"Tanta gente attenta alle proposte concrete per il futuro. Mi hanno molto aiutato i risultati conseguiti nei dieci anni in cui sono stato sindaco. Un’azione molto concreta, pragmatica che coinvolse sia la maggioranza che la minoranza".

Ci ha colpito una sua affermazione: ‘Governare Santa Sofia non è un gioco. Il Comune è un’azienda’. Qual è il significato di questa frase?

"Il Comune è un’azienda particolarmente impegnativa. Non solo si gestiscono diversi milioni di euro, ma anche questioni sociali, culturali, aspetti che coinvolgono tutti i cittadini. Per questo è necessario che chi assume questo incarico debba essere preparato. E’ un tema generale, riguarda tutta la politica e non solo Santa Sofia. Vogliamo guardare al futuro. Ma dobbiamo prendere atto della situazione attuale. Dispiace vedere che tanti progetti studiati negli ultimi anni della mia legislatura, sono rimasti al palo; devono essere ripresi con decisione: viabilità, cimitero, teatro, piazza, municipio, cultura, case popolari, protezione civile, riqualificazione di importanti aree del centro storico".

Lei e la sua squadra mettete in risalto le mancanze nell’azione amministrativa della lista concorrente. E molto spazio lo dedicate anche alla rigenerazione urbana del levante del paese, a Mortano, a via Unità d’Italia e all’area della Pergola.

"Negli ultimi 10 anni per la zona di Mortano e dintorni si è fatto veramente poco. Sarà una delle nostre priorità. Ci sono forti riserve sulla gestione Asp che fu fortemente voluta dalla mia amministrazione, supportata dai Comuni di Galeata, Civitella e Premilcuore, contro il parere della Regione stessa. Lo stesso per l’Ospedale Nefetti: temiamo il depotenziamento. Alcune scelte che sembrano innocue o addirittura positive, possono essere invece il grimaldello per ridurne i servizi. Conosco purtroppo la politica dell’Ausl portata avanti durante le mie legislature, quando si voleva ridurre il Nefetti a Casa della Salute. Fu una battaglia difficile ma accorta e vincente".

Pronto ad un faccia a faccia con la candidata Marianini?

"Con la candidata Marianini abbiamo già dei contatti e ci apprestiamo a fare un confronto diretto".