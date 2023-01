"I miei ricordi d’infanzia tra immagini e note"

I suoi pezzi sono piccole collezioni di suoni che rievocano luoghi e immagini. Torna con un nuovo lavoro Chris Yan, ovvero Christian Mastroianni, sound artist, compositore e polistrumentista classe 1987, originario di Tivoli, ma da anni trapiantato a Forlimpopoli. "Stavo digitalizzando tutte le vecchie videocassette di famiglia e tra queste ho trovato tanti video di me e mio fratello bambini" Così inizia la storia di ‘1990. Music for seven tape loops and one performer’, la nuova composizione di Chris Yan che va a chiudere un cerchio di memorie sonore e visive aperto con Blasè nel 2021. "1990 è l’anno in cui è stato girato questo breve documento familiare, nella sua interezza 1990 ha un componimento costituito da 7 loop di nastro magnetico. In ognuno di essi ho registrato poche note o perfino un semplice accordo che - volutamente, senza una frazione metrica musicale e in maniera completamente autonoma tra di loro - scorre in modo perpetuo. Così da creare un senso ‘ad infinitum’ e delle texture sonore che volevo trasmettere con la loro sovrapposizione.

Chris Yan, gli anni Novanta sono rievocati a partire dal titolo. Perché?

"Il 1990 è l’anno in cui è stato girato un video in particolare: quello che vede me a 3 anni e mio fratello a 8 in una giornata primaverile nella provincia di Cagliari. È stato uno dei video che mi ha commosso di più per l’approccio che mio fratello aveva già verso di me. Valeva la pena dargli la forma di tributo-regalo per il suo compleanno, a rimarcare il rapporto che c’è da sempre tra di noi".

Cosa dobbiamo aspettarci dalla composizione nella sua interezza?

"E’ una composizione costituita da 7 loop di nastro magnetico. In ognuno di essi ho registrato poche note o perfino un semplice accordo che - volutamente, senza una frazione metrica musicale e in maniera completamente autonoma tra di loro - scorre in modo perpetuo, così da creare un senso ‘ad infinitum’ e delle texture sonore che volevo trasmettere con il lavoro sovrapposizione".

La composizione è completa di note per un eventuale esecutore. Cosa l’ha spinta a stilarle?

"Questa composizione è pensata per essere eseguita da terzi. Si presta molto ad un fare performativo, strizzando l’occhio alla sound art o alla musica contemporanea. L’eventuale esecutore, contattandomi in privato deve solo scegliere un unico strumento e seguire determinati appunti per l’esecuzione. Ad esempio dovrà suonare per ogni loop le stesse note come quelle indicate, ma può interpretarle con tempo e approccio liberamente, così come l’entrata di ogni loop è a sua completa discrezione".

Già da quando girò il video per ‘I paesaggi di Bocklin’, contenuto in Blasé alla torre di Castelnuovo di Meldola è fortemente connessa al paesaggio. Perché?

"Forse proprio perché ho bisogno di una maggiore e continua comprensione, di quello che mi circonda. Anche perché il paesaggio è lì da sempre, è solo mutato nel tempo".

Quali sono i suoi prossimi progetti?

"Durante le uscite dei singoli di Blasé ho ritrovato man mano grande gioia nel ritornare a dedicarmi alla fotografia per comunicare quel che vedo, oltre a quel che sento. Da maggio sono definitivamente passato alla fotografia analogica perché sono interessato a determinati colori e al processo di sviluppo. Ora non mi dispiacerebbe dedicare molto più tempo a questa pratica, magari unendo la mia ricerca sonora e i miei studi in quel campo a quest’altra mia poetica della solitudine dei paesaggi".

