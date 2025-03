I migliori baristi votati dai lettori: "Da noi c’è una coccola per tutti"

Una pioggia di tagliandi – oltre 15mila – a consacrare il successo dell’iniziativa del Carlino, ma anche a sottolineare ancora una volta l’affetto dei clienti nei confronti dei loro baristi del cuore. Al termine della nostra iniziativa è arrivato il momento delle premiazioni, presso la sede di uno degli sponsor, Confcommercio: momento simbolico che quest’anno abbiamo voluto estendere anche alla quarta classificata, a rimarcare una volta di più il vero spirito del gioco. Non una gara, ma un’occasione per raccontare più storie possibile, mostrando la persona dietro il professionista.

A occupare il primo gradino del podio, con i suoi 3.409 coupon, è stata Patrizia Scavone, del ‘Bar Senza Tempo’ di Meldola che già in passato si è posizionata in alto nella classifica finale, pur senza la vittoria assoluta. "L’emozione è grande – ha commentato –, dopo tanti anni di partecipazione per i miei clienti era ormai diventata una sfida. In tanti mi hanno sostenuto, anche perché a Meldola mi conoscono tutti: sono anche volontaria della Croce Rossa da 15 anni. Sono stata molto lusingata anche nel vedere che mi hanno consegnato dei coupon persone che arrivano da altri paesi: segno che ho ispirato loro fiducia e simpatia". Il lavoro di Patrizia ha una sfumatura particolare: "La vicinanza del mio locale all’Irst richiede una sensibilità in più: spesso vengono al bar clienti che hanno bisogno di trascorrere un piccolo momento di serenità e io faccio il possibile per garantirglielo". Patrizia non si tira indietro nemmeno quando è il momento di sperimentare: "Offro anche il caffè alla cicoria: può concedersi una piccola pausa, con un occhio alla salute, anche chi ne beve già tanti...".

Al 2° posto (prima volta sul podio) c’è Alessandra Conti del Chorus Art Cafè di Bertinoro, 2.944 voti. Ex insegnante, ha valorizzato l’antica osteria di famiglia. "In una piccola comunità come quella di Bertinoro il bar acquisisce un valore particolare sia per gli anziani che per i giovani. Il mio è un lavoro difficile che, però, regala anche tante soddisfazioni, lo hanno dimostrato bene i tanti clienti che in questi mesi si sono tanto impegnati a raccogliere i tagliandi". A caratterizzare un buon barista, secondo Alessandra, c’è anche la qualità dell’offerta: "Prepariamo aperitivi un po’ diversi e anche nelle colazioni inseriamo sempre proposte particolari, vegane o con grani antichi, in modo da offrire una coccola a tutti".

Al 3° posto c’è Roberto Zanetti, del bar ‘Roby e Roy’: per lui 2.831 tagliandi. "Quest’anno pensavamo di non partecipare – confessa –, ma poi i nostri clienti ci hanno trascinato con il loro entusiasmo. Partecipare è bello anche perché favorisce proprio il confronto con il cliente, dando vita a un bello scambio". Roberto è un veterano della professione: "Lavoro al mio bar a Villanova da 33 anni, ma faccio questo lavoro dall’1981". Qualcuno lo ricorderà da Flamigni in piazza Saffi e al Bar della Posta. "Ho imparato a misurare le parole, capendo quando dirne una in più e quando, invece, è meglio tacere".

Lucia Di Maio, barista alla Loggia di corso della Repubblica, è arrivata quarta con ben 1.212 voti. "Per questo bel risultato – commenta – ringrazio i miei clienti che hanno fatto di tutto per garantirmi tanti voti. Io vengo da Portico, una piccola perla del nostro Appennino, e posso dire che in centro a Forlì ho trovato un microcosmo dove ci si conosce tutti e si è pronti a sostenersi a vicenda".