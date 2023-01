’I migliori giorni’: film a episodi sulle feste

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi d’essai, in viale dell’Appennino 480. Gli spettacoli cominciano dalle 21.

In sala arriva ‘I migliori giorni’, diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo.

Si tratta di un film corale diviso in quattro episodi, ognuno dedicato a una festività, e che indaga su come l’animo umano affronti queste particolari giornate. Il primo episodio vede una deputata invitare per la cena della vigilia di Natale il segretario del suo partito. L’invito nasconde, però, un doppio fine, la donna spera, così facendo, di ottenere sostegno dal segretario in futuro. La presenza alla tavola di due fratelli da sempre rivali non metterà a rischio solo l’intera serata, ma anche la carriera della deputata.

Il secondo episodio racconta come un ricco imprenditore provi a rifarsi un’immagine positiva trascorrendo il Capodanno alla mensa dei poveri. Purtroppo per lui, qui incontra il suo ex autista, licenziato ingiustamente e determinato ad avere la sua vendetta.

Poi c’è la storia di una coppia a San Valentino, che dopo venticinque anni festeggia ancora la ricorrenza. Peccato che non siano solo lui e lei, ma anche l’altra e la lei dell’altra. È così che la festa degli innamorati si rivelerà essere un po’ troppo affollata.

Infine, nel giorno della festa delle donne, una nota conduttrice televisiva si ritrova costretta a chiedere scusa per aver mandato in onda un servizio sulla ‘donna ideale’, che ha provocato una bufera sui social. Nel cast oltre ai due registi Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, ci sono anche Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero.

Rimane ‘The Fabelmans’. Il film diretto da Steven Spielberg è una storia semi-autobiografica, basata sull’infanzia e l’adolescenza del regista e in particolare si ispira al periodo trascorso in Arizona. Il film racconta la storia di Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), un ragazzo cresciuto tra l’Arizona e la California tra gli anni 50 e 60, che grazie all’amore di sua madre (Michelle Williams) per la musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima arte.

Il giovane scopre uno sconvolgente segreto familiare e si rifugia nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità.

Gli altri protagonisti principali del film sono Paul Dano, che interpreta Burt, il padre di Sammy e Seth Rogen, un amico di famiglia. Lo sviluppo del film risale al 1999, quando Spielberg iniziò a prendere in considerazione l’idea di girare un film ispirato alla sua infanzia.

È la prima volta, infatti, che il regista mette in scena qualcosa legato alla sua vita e alla sua sfera personale. L’attore Seth Rogen ha rivelato che durante le riprese Spielberg si è emozionato più volte sul set.