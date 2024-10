‘I morti non soffrono’ gratis al Saffi per 10 lettori

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In sala arriva The Dead Don’t Hurt - I morti non soffrono. Il film diretto dall’attore Viggo Mortensen si svolge negli Stati Uniti nel 1860, un anno prima dell’inizio della Guerra Civile. Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps) è una donna franco-canadese che si guadagna da vivere vendendo fiori a San Francisco. Quando incontra il falegname danese Holger Olsen (Viggo Mortensen), i due si innamorano ma lei si rifiuta di sposarlo, rimanendo fedele alla sua natura indipendente. I due, nonostante il loro legame non sia ufficializzato, decisono di andare a vivere insieme a Elk Flats, nel Nevada. La vita scorre tranquilla, tra lavoro e altre occupazioni quotidiane, fino a quando Holger decide di partire a combattere per l’Unione nella Guerra Civile. La coppia, a quel punto, deve separarsi e Vivienne si trova a dover provvedere a se stessa in un clima ostile e corrotto a causa dei crescenti conflitti. È una donna sola, bersaglio preferito di uomini avidi e potenti, ma la sua forza e la sua determinazione la aiutano a difendersi nonostante tutto. Mortensen sceglie di interpretare (dietro e davanti alla macchina da presa) un genere classico per eccellenza, il western, rileggendolo con un occhio contemporaneo che sceglie di esaminare aspetti diversi da quelli al quale lo spettatore del filone è abituato: indugia, infatti, sulla storia di una donna sola alle prese con i retaggi del patriarcato.

Parla di donne e di emancipazione anche il secondo film in cartellone, anche questo una novità. Si tratta di All We Imagine as Light - Amore a Mumbai. La pellicola diretta da Payal Kapadia, è ambientata a Mumbai, dove Prabha (Kani Kusruti) vive e lavora come infermiera, completamente immersa nella sua routine. La donna lavora duramente per sopprimere il ricordo doloroso del suo passato, ma la sua vita viene sconvolta da un regalo inaspettato, ricevuto dall’ex marito, che aprirà vecchie ferite mai chiuse. La sua compagna di stanza Anu (Divya Prabha) cerca, invece, un posto in città dove poter vivere l’intimità con il suo fidanzato. Soltanto un viaggio in una località balneare permetterà alla coppia di trovare il giusto spazio dove poter scatenare i loro desideri. Si tratta di un intenso racconto sul mondo femminile in India, visto attraverso gli occhi di donne di età differenti: un fotogramma dopo l’altro emergono i sogni e le speranze, ma anche e le difficoltà di vivere in un mondo sempre in mutazione come quello di Mumbai, con al primo posto sempre il bisogno d’amore. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2024, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria.