’I musicanti di Brema’ al Fabbri per le famiglie

’I musicanti di Brema’ è una favola dei Fratelli Grimm molto conosciuta ed apprezzata. In occasione della Festa dell’Epifania, per la rassegna Family organizzata assieme al Centro per le Famiglie della Romagna forlivese, non poteva mancare questa fiaba al Teatro Diego Fabbri (sabato, ore 11, ingresso gratuito). Lo spettacolo, prodotto da Accademia Perduta / Romagna Teatri, verrà interpretato dalla Compagnia Teatro Perdavvero con Marco Cantori e Giacomo Fantoni, autori anche delle musiche insieme a Diego Gavioli. In scena ci sono quattro animali protagonisti, tutti pieni di difetti e, per questo, rifiutati dai loro padroni: un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senza unghie e un gallo con un’ala rotta. I quattro animali decidono di recarsi a Brema con la speranza di essere assunti nell’orchestra di questa città. Durante il percorso, vedono in mezzo al bosco una casa abitata da briganti, all’interno della quale c’è un tavolo pieno di tanti ottimi cibi. Il desiderio di sfamarsi conduce i quattro animali a cercare di liberarsi dei briganti. Si collocano uno sulla schiena dell’altro e assieme fanno i loro versi creando un rumore così forte e assordante da far fuggire i briganti. A questo punto entrano in casa, mangiano e decidono di fermarsi a dormire. Di notte i briganti ritornano nella casa avvolta dal silenzio, ma quando entrano, il gatto graffia, il cane morde, l’asino tira un calcio, il gallo urla. Non vedendo gli animali e temendo che tutto ciò sia accaduto per volere di una terribile strega, i briganti fuggono e i quattro animali restano a vivere felicemente insieme nella loro nuova casa. Info: 0543.26355 – accademiaperduta.it.

Rosanna Ricci