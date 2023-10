I nodi del commercio: "Formì non danneggerà gli altri negozi? Pensarlo è assurdo e superficiale"

L’apertura di Formì non lascia indifferenti le associazioni di categoria, preoccupate per il futuro del commercio in città. Prende una posizione netta Alberto Zattini, direttore forlivese di Ascom-Confcommercio: "Quando c’è un competitor sul mercato con i numeri di Formì, inevitabilmente la fetta dei consumi si restringe per tutti". Un’affermazione evidentemente diretta a Gianpaolo Alfano, responsabile delle relazioni esterne della nuova area commerciale di Pievacquedotto che in un’intervista al Carlino ha minimizzato l’impatto dell’apertura del distretto commerciale sul centro storico.

"C’è da chiedersi – prosegue Zattini – perché il direttore di Formì faccia un’affermazione così assurda". Secondo Zattini, "affermare che l’area commerciale non danneggerà il centro è follia. Il distretto nasce con tutte le migliori condizioni perché è stato fatto un intervento di viabilità che convoglia direttamente gli utenti in quella zona, inoltre sono stati fatti investimenti importanti sui parcheggi, perciò è inevitabile che il centro storico pagherà questa ulteriore apertura". Poi il direttore di Ascom si appella alla politica: "Ognuno fa il proprio mestiere e anche la politica deve farlo, dopo aver fatto disastri in termini di programmazione commerciale per oltre 30 anni: adesso bisogna iniziare a porre rimedio ai danni. Bisognerebbe che qualcuno chiedesse scusa alla città per il disastro e che finalmente si facessero promotori di iniziative a favore del centro storico: un’opportunità da cogliere è il progetto di riqualificazione di palazzo Talenti-Framonti".

Dice la sua anche il presidente di Confesercenti Mauro Lazzarini: "Vediamo l’inaugurazione di Formì come l’ennesima sfida che il tessuto imprenditoriale cittadino e il centro storico stanno per affrontare e riteniamo estremamente ingiusto e superficiale il giudizio di chi la ritiene ininfluente, in virtù di un annoso declino del cuore della nostra città". Anche in questo caso sono citate le parole di Alfano.

"L’apertura di Formì avvierà certamente una seria competizione e quindi determinerà necessariamente cambiamenti nelle diverse tipologie di offerte a disposizione dei nostri concittadini – ragiona Lazzarini –. Tale consapevolezza ci viene anche dal confronto aperto con la nostra base associativa che, sebbene preoccupata dal continuo proliferare di competitor, non sta certamente solo pensando alle vie di fuga ma invece desidera rilanciare la propria impresa e il centro storico".

I commercianti, quindi, secondo Lazzarini, cercheranno di non abbandonare il cuore della città: "Ora auspichiamo che il decantato e famigerato ‘progetto centro storico’ possa venire alla luce, quanto meno per una prima fase di analisi e approfondimento. Bisogna agire subito, però, e chiediamo ancora una volta all’Amministrazione di dare più continuità e sostanza al confronto con le associazioni e le loro imprese, per definire una serie di azioni doverose e necessarie per il rilancio. Il centro è un patrimonio di tutti".

Sofia Nardi