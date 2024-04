I nodi della Casa della Salute: "I lavori non sono ancora partiti": "Nessun ritardo, sono stati affidati"

"La casa della salute verrà realizzata nei tempi previsti dal Pnrr, ovvero entro il 14 gennaio 2026, i lavori sono stati consegnati lo scorso 28 marzo". A rassicurare gli animi di chi temeva di "perdere un treno" destinato a non ripassare è stata l’assessore al welfare del Comune di Forlì Barbara Rossi, che ieri in consiglio comunale ha risposto al question time dei pentastellati Eros Brunelli e Franco Bagnara, perplessi sulla mancata apertura, più volte annunciata, di un cantiere destinato a rivelarsi strategico per la sanità forlivese.

In base a quanto pianificato, la casa della salute, o casa della comunità per utilizzare la denominazione corretta, sarà realizzata ex novo nell’area ex Orsi Mangelli, tra viale Vespucci e via Colombo, in seno al centro commerciale I Portici, e accorperà in unico spazio, una palazzina sviluppata su tre piani e circa 3.000 metri quadrati, molti servizi socio-sanitari potenziati quali l’assistenza domiciliare inte grata, la neuropsichiatria, il con sultorio, il centro unico di preno tazione e il laboratorio analisi.

A sollevare i dubbi dei due rappresentanti di minoranza, il mancato rispetto di quanto annunciato in risposta a un precedente question time, datato 14 novembre: nell’occasione l’assessore Rossi aveva fissato l’inizio dei lavori per lo scorso mese gennaio 2024 dopo l’eventuale bonifica del terreno da ordigni bellici. E proprio a fronte di questo ritardo, nei giorni scorsi il Carlino aveva interpellato Francesco Sintoni, direttore del distretto socio sanitario di Forlì e del Rubicone, che aveva anticipato l’imminente apertura del cantiere, a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna lavori.

La replica della Rossi non ha tuttavia sciolto i dubbi di Bagnara. "Non è stata comunicata una precisa data di inizio lavori – ha dichiarato il consigliere di opposizione –. Il Comune deve accelerare i tempi altrimenti rischiamo di perdere il treno del Pnrr e sarebbe gravissimo". I costi del progetto, che ammontano a circa 12 milioni di euro e non a 16 come indicato nel question time, saranno infatti sostenuti integralmente grazie ai fondi del Pnrr a patto del rispetto dei termini previsti. Come annunciato nei mesi scorsi, la collaborazione con i corsi di laurea in medicina e infermieristica, dovrebbe portare all’inserimento di giovani professionisti nella casa di comunità e alla creazione di nuovi progetti.

Nessuna notizia, invece, in relazione al Cau (Centro di Assistenza Urgenza) che – a differenza delle previsioni iniziali che lo volevano all’interno della casa della salute – dovrebbe essere aperto nei pressi dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. Si tratterebbe di una struttura che è stata concepita per alleggerire il carico di lavoro che oggi grava integralmente sul pronto soccorso accogliendo i casi meno gravi.