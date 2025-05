I nodi dell’aeroporto: "La Regione lo aiuti": "Lo scalo non funziona"

Il Ridolfi tra luci e ombre. Mentre lo scalo forlivese introduce nuove mete (l’ultima quella per Tbilisi, capitale della Georgia), c’è chi guarda con preoccupazione al futuro dello scalo. Non ha dubbi il gruppo comunale di Forza Italia a Forlì, composto dalla capogruppo Giulia Versari, e da Alberto Gentili e Vinicio Pala che, in una nota congiunta, si appellano alla Regione: "Consideriamo l’aeroporto come infrastruttura strategica per il nostro territorio e in quest’ottica riteniamo fondamentale la nuova giunta Regione si metta al lavoro per realizzare quel sistema integrato degli scali promesso dallo stesso presidente Michele de Pascale".

In sostanza il gruppo ritiene necessario "mettere a sistema gli enti pubblici e privati che concorrono all’attività dei quattro scali regionali, per evitare che si alteri il mercato attraverso disparità di servizi agli aeroporti dell’Emilia-Romagna. Pensiamo ai nuovi collegamenti serali tra la Stazione Ferroviaria di Rimini e il Fellini per potenziare il collegamento tra l’aeroporto di Rimini e i principali hub di interscambio del territorio romagnolo o i nuovi collegamenti tra l’aeroporto Marconi di Bologna e le città romagnole di Ravenna, Cervia e Milano Marittima. Servizio che si aggiunte alla linea che unisce l’ aeroporto di Bologna a Cesena e Rimini. In questo intreccio di collegamenti Forlì ne esce svantaggiata". Per questo la Regione dovrebbe "convocare un’ulteriore riunione del tavolo di coordinamento regionale sugli aeroporti e che il quest’ultimo diventi permanente e a convocazione periodica".

Più pessimista il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste che prende spunto dall’analisi condotta dalla Camera di Commercio che ha evidenziato un calo di passeggeri al Ridolfi del 1,3%: "Questi dati parlano chiaro – sottolineano –. L’aeroporto non sta funzionando adesso che è gestito da privati, così come non funzionava quando era gestito da enti pubblici". Il tavolo ha spesso criticato anche lacune in fatto di sicurezza e problematiche legate alle emissioni.

Il gruppo, poi, si rivolge al direttore di Ascom Confcommercio Alberto Zattini, che più volte ha speso parole positive nei confronti del Ridolfi e che aveva criticato la pubblicazione dei dati riguardando lo scalo da parte della Camera di Commercio: "Quali sono i vantaggi documentati che i suoi associati traggono dall’aeroporto? Cosa rende strategico il Ridolfi? Qual è il valore aggiunto che questo aeroporto apporta al sistema territoriale? Per quale motivo è dannosa la pubblicazione di dati che danno una visione realistica dell suo andamento? La Regione deve continuare a finanziare con soldi pubblici una struttura che non decolla da decenni piuttosto che investirli su capitoli più importanti come ad esempio la sanità?". La chiosa non lascia spazio ad aperture: "In circa 200 chilometri vi sono ben 4 aeroporti e solo Bologna è in attivo, ma non sembra voler cedere una parte di voli, anzi fra i suoi obiettivi vi è l’aumento dei passeggeri nei prossimi anni". Una situazione che, secondo gli ambientalisti, indicherebbe al Ridolfi un’unica strada: quella verso la chiusura.