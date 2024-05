I nomi del centrodestra. Nelle liste una giornalista, un’esperta di pet therapy e un consigliere immigrato

La Civica Forlì Cambia, che sostiene il candidato sindaco Gian Luca Zattini, presenta 5 nuovi nomi della propria lista. Elia Fiori, 32enne forlivese, è un artigiano che produce borse da donna. "Ho scelto di candidarmi – spiega – perché ho trovato in Paola Casara una persona spinta dalla volontà di rendere Forlì un posto sempre migliore". Appena 25enne, Fiori ha lanciato il suo brand artigianale che negli anni è cresciuto e oggi conta oltre 14mila follower solo su Instagram. Si dicono mossi da valori mazziniani gli altri quattro candidati. Enrico Pieri, classe 1971, ingegnere chimico: "Senza fare false promesse, voglio impegnarmi, insieme al gruppo di persone che sostiene la mia candidatura, a fare politica in maniera etica e morale". Del ‘77 è Alessandra Gobbi, collaboratrice di una multinazionale del farmaco. "Mi piacerebbe diventare una voce dalla popolazione e raggiungere tanti piccoli obiettivi atti a migliorare la qualità di vita di tutti". Originaria di Benevento, ma da 24 anni a Forlì, Maria Patuto lavora alla casa di riposo ‘Pietro Zangheri’. "La mia ambizione è contribuire allo sviluppo dei servizi e della cura delle persone più fragili. Credo che sia necessario non solo competenza, ma anche un grande spirito di servizio". Ha 39 anni, infine, Marinela Kola: "Desidero una Forlì più sicura, più accogliente e pronta ad affrontare le sfide del domani".

Quattro i candidati per Fratelli d’Italia che si presentano anch’essi a sostegno di Zattini. Paolo Consiglio, 58 anni, dopo il diploma a Ragioneria di Forlì, ha iniziato una carriera nel mondo bancario, prima alla Cassa Rurale ed Artigiana ed oggi al Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese, di cui è quadro. "Agli inizi degli anni Novanta sono stato consigliere di Circoscrizione per l’allora Democrazia Cristiana – ricorda –. Ho sempre seguito con attenzione la politica, riconoscendomi nei valori del centrodestra italiano. Col mio lavoro mi confronto con i bisogni e le aspirazioni dei nostri concittadini". Con lui, nel partito di Giorgia Meloni, c’è la giornalista Cristina Tassinari, alle spalle una carriera ventennale in Rai, dove tra tv e radio è stata anche conduttrice e opinionista: "Ho pensato che era giunto il momento di espormi e mettere a disposizione dei forlivesi la mia esperienza. Ci sono alcuni temi che mi stanno particolarmente a cuore: l’aeroporto, ad esempio, fiore all’occhiello della nostra città ma che ancora non è al suo massimo potenziale". Cristian D’Aiello, 32 anni, consulente assicurativo, è attualmente il segretario provinciale Ugl Giovani Forlì-Cesena, membro del Direttivo dell’Ugl Romagna e delegato alla commissione lavoro del consiglio nazionale dei giovani. "Mi candido continuando ad essere un portavoce della spina dorsale del nostro territorio, ovvero quella fitta rete composta da lavoratori dipendenti, indipendenti, operatori atipici, piccole-medie imprese che rendono Forlì una vera locomotiva in Italia". Paolo Farneti, 53 anni, avvocato del foro di Ravenna con studio proprio specializzato in recupero credito, infortunistica stradale, rapporti tributari e societari. È già stato consigliere comunale a Forlì dal 2004 al 2009: "Prima di Zattini, 49 anni di sindaci di sinistra hanno rappresentato un passato politicamente ed economicamente fallimentare che hanno fatto sprofondare Forlì in un sonno profondo. Negli ultimi 5 anni, invece, la città si sta risvegliando".

Da parte sua, Forza Italia presenta nelle sue fila Serge Gbeu Diomande, originario della Costa d’Avorio e a Forlì da 18 anni. Da 9 anni fa parte del consiglio per gli stranieri ed è presidente di Abifor, associazione che aiuta gli stranieri. "Il mio obiettivo – spiega – è di collaborare con questa amministrazione per uno sviluppo sociale ed economico della nostra comunità forlivese. Ho trovato in Rosaria Tassinari, Giuseppe Petetta e Joseph Catalano, che rappresentano Forza Italia ai vari livelli, persone leali, capaci e tenaci. Ecco uno dei principali motivi per cui ho scelto di candidarmi con Forza Italia". Tra gli azzurri c’è anche Elena Vetri, candidata a consigliere comunale: classe 1966, medico, specializzata in igiene e medicina preventiva e organizzazione dei servizi ospedalieri, ora lavora nella direzione dell’Ospedale di Vecchiazzano. Dal 2021 è Cavaliere della Repubblica. "Metto competenze ed entusiasmo, soprattutto rispetto ai temi che più mi appartengono e mi appassionano ovvero salute, welfare, diritti e benessere del mondo animale, verso il quale sin da bambina ho sviluppato una grande passione e che mi ha portato ad attivare un importante progetto di pet therapy presso l’Ospedale di Forlì".

Matteo Bondi