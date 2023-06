I nostri agricolori a Roma con i loro prodotti ‘salvati’

L’alluvione ha colpito duramente il settore dell’agricoltura che, ora, sta faticosamente cercando di rialzarsi. Per portare l’attenzione sul tema, le aziende agricole del territorio sono a San Pietro, a Roma, in occasione del ‘World meeting of human fraternity’, dove hanno portato alcuni prodotti che hanno strappato e salvato dalla calamità. "In questo weekend lungo tutta via della Conciliazione fino a piazza Pio XII la popolazione romana può trovare le aziende del nostro territorio – racconta Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena –. Si tratta di aziende che hanno realtà e produzioni diverse, collocate agli estremi della nostra provincia, ma che in modo diretto e indiretto hanno visto cambiare la loro attività da un giorno all’altro e stanno lavorando duramente per andare avanti. Pane, pasta, farine, formaggi stagionati e freschi, salumi e frutta, queste le tipicità romagnole ‘alluvionate’ che abbiamo portato sui banchi in questa due giorni di fratellanza".

I produttori alluvionati hanno anche confezionato un cesto di tipicità da donare al Papa, con allegati i loro auguri di pronta guarigione. "L’alluvione – ricorda il presidente di Coldiretti Ettore Prandini – ha devastato aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del Paese con una produzione lorda vendibile della Romagna pari a circa 1,5 miliardi di euro all’anno. Ora occorre tagliare la burocrazia e i tempi per fare arrivare il più in fretta possibile gli aiuti alle famiglie e alle imprese e sostenere la voglia di ricominciare di una popolazione che sta stupendo il mondo per la sua grande forza".

La Coldiretti ha anche avviato l’iniziativa di solidarietà ‘Salviamo le nostre campagne’ grazie alla quale sarà possibile sostenere le aziende agricole colpite con un versamento sull’Iban IT 55 U 02008 02480 00010 6765286.

Sarà dedicata al post alluvione anche l’assemblea annuale di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. L’associazione dà appuntamento ai soci domani all’azienda civitellese Poderi dal Nespoli, dove alle 17.45 organizzerà la tavola rotonda pubblica ‘L’agricoltura nel post alluvione – Il rapporto tra uomo e territorio’. Interverranno Carlo Carli (presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini), Annamaria Barrile (direttrice generale di Confagricoltura), Giuseppe Bortone (direttore Arpae), Alvaro Crociani (direttore Ri.Nova), Pierluigi Randi (meteorologo) e Alberto Mazzoni (vicepresidente Fnp Bioeconomie Confagricoltura).

"Abbiamo pensato a questo appuntamento per dare informazioni tecniche, coinvolgendo esperti nei relativi settori, e capire come meglio far fronte a una situazione mai vissuta – spiega il presidente Carlo Carli –, preservando al massimo la fertilità dei terreni, che è alla base del nostro lavoro".