I nostri compagni di viaggio: "Siete il futuro, ora tocca a voi. Stampa e giornale, spazi di libertà"

Per leggere (o rileggere) gli elaborati dei ragazzi usciti sulle pagine del Carlino nel corso dei mesi, sarà sufficiente aspettare il 6 giugno quando in edicola uscirà un inserto speciale che raccoglierà alcune delle pagine più belle prodotte dai ragazzi.

Il percorso è stato lungo e ricco di momenti importanti che non sarebbero stati possibili senza l’impegno di tutti i docenti che si sono spesi affinché l’iniziativa riuscisse al meglio, ma anche degli sponsor che hanno voluto premiare i ragazzi con dei regali pensati apposta per loro e che, sul palco, si sono rivolti direttamente ai giovani protagonisti dell’iniziativa con parole dirette e molto sentite.

Confcooperative Romagna è partner storica di Cronisti in Classe: "Crediamo che il futuro sia in mano vostra – ha commentato il presidente Mauro Neri –. Stiamo vivendo un periodo particolare, ogni giorno apprendiamo di nuove morti in Medio Oriente, così come in Ucraina, perciò penso che oggi da questa giovane platea debba arrivare un appello unanime alla pace". Il tema di Coldiretti, nelle parole del suo direttore di Forlì, Cesena e Rimini Alessandro Corsini, è soprattutto l’alimentazione: "Da oltre vent’anni portiamo avanti progetti nelle scuole, per fare comprendere anche ai più giovani l’importanza dell’agricoltura italiana e del cibo che mettiamo sulle nostre tavole, sensibilizzando su come leggere un’etichetta e come ridurre lo spreco. Insieme possiamo fare molto". Simona Buda, presidente di Alea Ambiente, ha lanciato un messaggio legato all’informazione: "Vedervi con in mano dei giornali cartacei mi rende felice", poi torna al tema della sostenibilità ambientale: "Differenziare i rifiuti è il futuro. La nostra generazione ha già fatto tanti danni, ora il testimone passa a voi: siete la nostra speranza se vogliamo riportare un po’ di salute all’ambiente in cui viviamo". "La carta stampata e il teatro sono entrambi spazi di libertà", è intervenuto Ruggero Sintoni, codirettore artistico del teatro Diego Fabbri e presidente di Accademia Perduta/Romagna Teatri che poi ha citato due giornalisti simbolo: "Pensiamo a Lina Merlin e Andrea Purgatori: i loro lavori hanno cambiato la storia. Perciò per essere liberi non si può fare a meno dei giornali".

Forlì Ambiente è stata in prima linea per ripulire le fogne dal fango dopo l’alluvione dello scorso anno: "Noi operatori della pulizia – ha sottolineato il presidente Marco Martelli – abbiamo un codice etico di rispetto ambientale e ogni intervento viene digitalizzato, così che le immagini rimangano a testimoniare il lavoro fatto. Voi giovani avete nei campi tecnologici capacità che noi non avevamo e abbiamo dovuto acquisire nel tempo: sappiate che queste abilità saranno sempre più utili in futuro". Gianguglielmo Ragni è responsabile area territoriale di Forlì de La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese: "Noi siamo l’unica vera banca locale rimasta e sui 63 Comuni in cui operiamo, 60 sono stati alluvionati. La nostra attenzione sulle tematiche locali è sempre alta e oggi è emozionante trovarsi di fronte a una platea così giovane e di così belle speranze. Complimenti a tutti voi e in bocca al lupo per il vostro futuro".