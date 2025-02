"I nostri obiettivi?. Innovazione tecnologica e sostenibilità"

La cooperativa ‘Forlì Ambiente’ è sponsor storica di Cronisti in classe. Nata nel 2015 su iniziativa di un gruppo di dipendenti che hanno deciso di prendere le redini di un’azienda che stava andando in default, oggi è specializzata in una vasta gamma di servizi ambientali, rivolti ad industrie, aziende agricole, amministrazioni pubbliche e clienti privati e le sue parole chiave sono: innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro. Il gruppo dispone di una flotta di circa quaranta mezzi, principalmente autospurghi ad altissima potenza che si sono rivelati essenziali anche in seguito alle ultime alluvioni e non solo: "Abbiamo operato più volte sugli scenari alluvionali della Romagna e più recentemente siamo stati chiamati a intervenire anche a Bologna – racconta il presidente Marco Martelli –. I nostri droni, capaci di muoversi in spazi ristretti, sono anche stati utilizzati per individuare eventuali rotture nelle reti fognarie che, altrimenti, ci sarebbero state precluse. Con i nostri mezzi siamo entrati in azione anche alla diga di Suviana, dopo l’esplosione della centrale idroelettrica".

L’azienda è improntata alla sostenibilità su tutti i fronti, anche quella sociale: "Crediamo ci si possa occupare di ambiente con serietà, correttezza ed innovazione, garantendo al contempo una buona qualità della vita per chi vi opera all’interno, per questo puntiamo molto sulla sicurezza, nel tentativo di ridurre al minimo il rischio di infortuni". Grande cura anche per l’inquinamento: "Per quanto riguarda i nostri mezzi – precisa Martelli – dove possibile puntiamo sull’elettrico e abbiamo già acquistato due trattori, ovvero due ‘teste’ di autoarticolati, che vanno a Hvo: un carburante che abbatte drasticamente le emissioni di Co2 e di particolato". Dove si ricerca la sostenibilità, bisogna guardare anche alla legalità: "A questo proposito, abbiamo nominato un presidente di un organo di vigilanza che garantisce all’azienda di non incappare in dei reati odiosi, come la corruzione o irregolarità ambientali. Teniamo molto a garantire la massima trasparenza su tutti i fronti".