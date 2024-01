I numeri ‘assolvono’ il Palafiera: +22% rispetto a un anno fa

Dopo la vittoria contro Cividale, coach Antimo Martino aveva parlato di un pubblico "tiepido": era la seconda uscita stagionale in via Punta di Ferro, due mesi fa (in questo lasso di tempo si è giocato un intero girone, e forse questo è uno dei problemi...). Dopo Piacenza, sabato sera, l’allenatore ha usato parole ancora più nette.

C’è un concetto che può aiutare a comprendere: dopo aver sfiorato una promozione in A totalmente impronosticabile, in questa stagione Martino sta cercando di spingere ‘più in là’ una serie di componenti. Fin dal roster costruito con dieci giocatori anziché nove. Perfino nel rapporto coi media. E cerca, come fanno i grandi ‘manici’ della panchina, di ‘allenare’ anche il tifo e l’umore della piazza. Qualcuno dice che abbia voluto distogliere l’attenzione da una partita vinta (la sesta consecutiva) ma giocata male. A ben vedere il senso non cambia: le sue parole sono frecce che devono colpire un bersaglio.

Se l’effettivo coinvolgimento del pubblico può essere percepito più o meno caldo (se ne lamentò, a novembre, anche la Curva Nord), i numeri non lasciano spazio alle interpretazioni: il Palafiera è proprio una delle componenti che hanno alzato l’asticella rispetto alla scorsa stagione. Gli spettatori medi nelle sei partite in via Punta di Ferro sono 3.134. Un anno fa, dopo lo stesso numero di incontri, eravamo a 2.559: sempre sotto i tremila tranne la sfida con la Fortitudo. Le altre cinque partite dell’autunno 2022 sono state tutte meno viste rispetto alle sei di quest’anno. La partita di cartello dell’utimo turno, Trieste-Verona, aveva 2.863 spettatori: poco più del dato del Palafiera, e con un’avversaria ben più blasonata. Da notare, infine, come le presenze calino sempre se non è domenica: sabato 2 dicembre, con Cento, il dato era analogo anzi leggermente più basso (2.738); il 7 dicembre 2022, con Chiusi, appena 1.952. La crescita rispetto alla scorsa stagione, a oggi, è del 22,4%. Lo stesso Martino ha ringraziato più volte i tifosi, fin dal sostegno sul campo neutro di Ferrara. Non stavolta, però.

Chi ha parlato col coach, in queste ore, riferisce che non si riferiva alla presenza numerica ma all’atmosfera. Aspetti che, comunque, sono in parte correlati. Da una parte, in prospettiva, certamente la squadra ha bisogno del tifo per colmare quel gap che la separa, sulla carta, da altre pretendenti alla promozione. Nel giro di un mese sono attese Verona (il 13 gennaio) e Trieste (4 febbraio). E già anno scorso ci furono partite sotto le attese, per esempio i ‘soli’ 3mila spettatori nella seconda fase contro Cantù.

Dall’altra parte, ci sono le attenuanti anche per il pubblico: festività natalizie (con varie distrazioni), ondata di influenza e Covid... Del resto, la prestazione in campo autorizza a pensare che anche per i giocatori – che scontano il fatto di non avere pause né per Natale né per Capodanno – non debba essere stato facile mantenere la concentrazione: tanti errori, tra cui quelli che hanno consentito a Piacenza di passare da -8 a +2 nel momento decisivo. Se è così per loro, anche il pubblico può aver avuto una ‘serata meno brillante’.

Alla fine, quelle frasi di coach Antimo Martino sono una piccola increspatura in un rapporto fatto fin qui di grandi vittorie e soddisfazioni. E possono essere uno stimolo per tutto l’ambiente. A meno che non rivelino un disagio. E allora questo potrebbe avere un riverbero perfino nella trattativa per il rinnovo: di questo, a differenza del pubblico, non parlano né la società né l’allenatore.

Marco Bilancioni