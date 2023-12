I numeri del termovalorizzatore : "La Regione intervenga: da noi i rifiuti di tutta l’Emilia-Romagna"

Da un accesso agli atti, relativo alla provenienza dei rifiuti bruciati nel termovalorizzatore di Forlì, effettuato dal consigliere regionale forlivese della Lega Massimiliano Pompignoli, scaturisce, nero si bianco, come oltre il 90% di quanto finisca breuciato provenga da fuori città. La capacità dell’inceneritore è di 120mila tonnellate all’anno, cifra praticamente raggiunta sia nel 2021 con 119.895 tonnellate di rifiuti bruciati, sia nel 2022 con 119.695 tonnellate; nei primi sei mesi di questo anno le tonnellate di rifiuti inceneriti sono state 64.667.

"L’impianto di via Grigioni funziona per il 90% con gli scarti di altri Comuni ed è inaccettabile – attacca il consigliere Pompignoli –. Nel 2021 dal territorio comunale di Forlì sono arrivate 11.179 tonnellate, ovvero il 9,3% del totale, a fronte delle 108.716 da fuori Comune. Nel 2022 la proporzione è praticamente la stessa". Nel 2023 si registra un lieve aumento, dovuto soprattutto agli scarti dell’alluvione, e la percentuale di rifiuti forlivesi conferiti presso l’inceneritore di Hera risulta essere pari all’11,42%, il resto proviene da fuori.

A Forlì arrivano in gran parte i rifiuti provenienti dal Ravennate, comprensoprio in cui nel 2019 è stato spento il suo inceneritore. "La nostra città si fa carico di rifiuti provenienti anche da territori come Modena, Bologna e Coriano di Rimini – spiega Pompignoli –, dove sono attivi altrettanti inceneritori e dove le rispettive comunità dovrebbero fare affidamento solo sui propri impianti. Peccato che non sia così e che a Forlì continui ad arrivare la spazzatura di tutta l’Emilia-Romagna".

Secondo il consigliere regionale si tratta di una vanificazione degli sforzi dei cittadini forlivesi impegnati da anni nella raccolta differenziata. Nel 2021 venne votata una mozione all’unanimità in consiglio comunale in cui si chiedeva il progressivo spegnimento del termovalorizzatore di Forlì entro il 2027 e il divieto di conferimento di rifiuti che provengano da sistemi diversi da quelli adottati dal Comune attraverso il sistema di raccolta di Alea. "Alla luce di questi dati – conclude Pompignoli –, siamo molto lontani dal raggiungimento dell’obiettivo che abbiamo condiviso con i partiti di opposizione. La verità è che se lo volesse, la Regione Emilia-Romagna potrebbe spegnere il termovalorizzatore domani, così come ha fatto con quello di Ravenna, ma è evidente che ha altre priorità e che preferisce caricare sui forlivesi il peso di un’inefficienza diffusa nella gestione e raccolta dei rifiuti urbani".