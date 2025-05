I numeri dell’8xmille. Raccolti 2,8 milioni di euro

La diocesi di Forlì-Bertinoro celebra oggi la Giornata ’Una firma che fa bene’, per sensibilizzare alla firma dell’8xmille alla Chiesa cattolica. "Un’occasione – afferma Sauro Bandi, incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa – per sensibilizzare praticanti e non alla responsabilità di un gesto che non costa nulla, ma è importante per la sostenibilità delle attività pastorali, caritative e di sostegno al clero, un atto personale ma con forte valenza comunitaria. La Giornata inaugura anche una campagna di comunicazione per far conoscere le migliaia di gesti d’amore che la comunità cristiana compie su tutto il territorio nazionale e nel mondo, e aiutare a capire che la firma per la Chiesa cattolica moltiplica questi gesti d’amore". Grazie all’8xmille la Cei nel 2024 ha destinato 246,266 milioni di euro per esigenze di culto, 275 milioni per opere di carità in Italia e nel terzo mondo, 389 milioni per il sostentamento del clero, per un totale di 910, 266 milioni di euro.

Nello stesso anno la diocesi di Forlì-Bertinoro ha ricevuto dall’8xmille 598.337,15 euro per esigenze di culto e pastorale utilizzati, tra l’altro, per attività pastorali diocesane (321.767,17 euro), restauro di edifici di culto (98.000 euro), mezzi di comunicazione sociale (65.080 euro), Istituto di scienze religiose (35.000 euro), contributo al seminario regionale (21.190 euro). Per interventi caritativi alla Diocesi sono arrivati 569.364,89 euro utilizzati per la Caritas e per altre opere di solidarietà. Per beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto sono stati erogati 1.633.845,00 euro utilizzati tra l’altro per la costruzione della nuova chiesa dei Romiti (504.500 più 706.300 euro), per i restauri della chiesa del Carmine (117.000 euro) e per il restauro della chiesa di Roncadello (50.000 euro). In totale, si tratta di 2.801.546 euro.

I pensionati e i lavoratori dipendenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono firmare il modello Cu 2024 nella casella ’Chiesa cattolica’, e poi consegnarlo entro il 31 ottobre 2025 al proprio parroco, oppure in Curia, ad un centro di assistenza fiscale. La firma dell’8xmille non è alternativa a quella del 5xmille e del 2xmille.

Alessandro Rondoni