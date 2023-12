I pini di via Piancastelli: "Sono tutti da abbattere". Residenti soddisfatti

Arrivando da viale Roma e svoltando in via Piancastelli, di fronte alla stazione dei Vigili del Fuoco, in quello che una volta veniva chiamato quartiere della ‘Baia del Re’, si deve per forza procedere a passo d’uomo. Non per la presenza di lavori, ma perché l’asfalto è dilaniato dalle radici dei pini che hanno divelto il manto di bitume, creando dossi e buche. La messa in sicurezza della strada è il tema al centro dell’incontro che si è tenuto lunedì sera tra i residenti, l’assessore al verde Giuseppe Petetta e i tecnici comunali.

Quest’area conta una trentina di pini, con un’età di circa 70 anni, alcuni dei quali, oltre a rendere irregolare il fondo stradale, si trovano anche a ridosso delle abitazioni private. "La stabilità delle piante – spiega Gian Luca Laghi, responsabile comunale della manutenzione del verde – è stata testata attraverso una prova di trazione statica ed è emerso che 25 sono in classe C, a grave rischio di caduta e una in classe D che richiede l’abbattimento immediato". Anche le radici costituiscono un problema: "Vanno molto in profondità – sottolinea l’assessore Petetta al folto gruppo di presenti –, la pressione che creano fa sviluppare dei calli di resistenza; sono come dei tiranti che tengono in equilibrio la pianta. Se andiamo a lavorarci intorno rischiamo che fra qualche anno le gibbosità si riformino". I residenti da oltre vent’anni incalzano il Comune a intervenire prima che succeda qualcosa di grave, soprattutto dopo gli eventi atmosferici estremi che negli ultimi mesi hanno colpito la città. Tante le testimonianze dei disservizi causati dagli alberi: cancelli e cortili divelti, fogne da sistemare, impossibilità a camminare sui marciapiedi e grandi buche dove si raccoglie l’acqua piovana. "Il piano dell’Amministrazione – continua Petetta –, già condiviso con il tavolo delle associazioni ambientaliste e il comitato di quartiere, è quello di abbattere i pini ed eventualmente sostituirli con altri tipi di piante in modo da poter procedere a un restyling della strada con marciapiedi a norma e una pista ciclabile. Ma non solo, stiamo pensando di creare un senso unico e rendere l’area una ‘zona 30’".

Se la proposta ha trovato parere favorevole nella maggioranza dei residenti, qualcuno, invece, ha criticato l’idea di sostituire le piante esistenti; tra questi anche l’architetto Sauro Turroni, ex parlamentare forlivese dei Verdi e proprietario di un immobile proprio in via Piancastelli. "Non sono d’accordo con l’abbattimento, quelle piante donano bellezza alla zona oltre ad essere rifugio di molte specie animali. Guardando al passato ci sono esperienze positive, in corso Diaz, ad esempio, siamo riusciti a mantenere gli alberi e a ristrutturare la strada". Secondo i tecnici, questa opzione non è percorribile a causa dello spazio limitato in cui i lavori si inseriranno; tutto sembra procedere verso l’abbattimento dei pini, ma con quali tempi? "Contiamo – chiosa l’assessore – di avere un progetto esecutivo, cioè finanziato, entro la fine del nostro mandato a giugno 2024; l’avvio dei lavori, invece, dipenderà dalla prossima giunta".