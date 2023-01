I popoli delle vallate appenniniche protagonisti di una mostra

Nel calendario di iniziative per i festeggiamenti del trentennale del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna si inaugura sabato 14 alle 17 alla Sala Zangheri del centro viste di Santa Sofia a Palazzo Nefetti la mostra dedicata all’ingegno, alla competenza e alla creatività dei ‘Popoli del Parco’ che fino ai primi anni ‘70 hanno caratterizzato la vita delle vallate appenniniche. La mostra vuole infatti raccontare la vita quotidiana, la sapienza di popolazioni dissanguate dalla grande emigrazione del secondo dopoguerra per impedirne l’oblio. La mostra vuole rendere altresì omaggio al ’saper fare’ di queste genti che utilizzavano ciò che la natura metteva loro a disposizione con sapienza e oculatezza, dando un grande valore ad ogni cosa e imparando a plasmare la materia per farne oggetti, strumenti di lavoro e per integrare la loro scarna economia. La mostra sarà visitabile ogni sabato e domenica fino al 12 febbraio dalle 15 alle 18.

