‘I portali della felicità’ al San Sebastiano

Resterà aperta fino al 21 novembre all’Oratorio di San Sebastiano, Forlì, la mostra ‘I portali della felicità’ in cui sono esposte opere di 14 artisti. Sono già 27 anni che il gruppo di artisti di Dovadola si incontra per dare vita a rassegne che presentano i loro percorsi nel campo dell’arte e la loro continua crescita, in questo settore, in seguito a nuovi studi ed esperienze. Quest’anno a Corrado Catani, Foscolo Lombardi, Pier Francesco Marchiando, Monica Padurean, Tudor Padurean, Romano Neri, Sandra Vaudano, Serena Venturelli (curatrice della mostra) e Anna Zamperini, si sono aggiunti tre artisti di area ravennate e cesenate: Carlo Ravaioli, Marisa Zattini e Paola Babini, più due giovani studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna: Miriam Fabietti e Mattia Farinelli. Negli anni gli artisti di Dovadola non hanno mai smentito il loro impegno ad esplorare nuovi orizzonti in cui sperimentazione e ricerca sono protagonisti di un percorso che offre sempre nuove soluzioni che invitano a riflettere. L’arte è una scatola magica in cui tutto è sempre in fermento alla ricerca di nuove interpretazioni, indagini e stili generati dalla fusione di luce, colore e materia e soprattutto dalla carica emotiva che ogni immagine produce, ma anche dal confronto fra vari stili. Nella mostra sono presenti opere figurative e altre più vicine all’astrazione, ma tutte raccontano un viaggio effettuato dall’artista che va oltre l’aspetto figurativo dell’immagine per dare spazio a ciò che la mente e il cuore suggeriscono. C’è chi sceglie forme sintetiche, chi invece preferisce dialogare con la materia e coi colori, chi è attratto dai labirinti, chi dai simboli o dal paesaggio, chi realizza sculture in legno: ogni artista semina emozioni che saranno trasmesse ai visitatori. Ogni mostra è sempre motivo di riflessione, di crescita culturale e di dialogo per tutti: questo è l’obiettivo maturato negli ultimi 27 anni da parte degli artisti dovadolesi.

Rosanna Ricci