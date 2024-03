Continua il ciclo di incontri ‘Gli abissi dell’anima. Il mondo segreto dei Preraffaelliti’, una serie di eventi collaterali alla grande mostra Preraffaelliti. Rinascimento Moderno’ proposti dall’Associazione culturale San Mercuriale e dal Centro Diego Fabbri. Il secondo appuntamento è in programma domani alle 16.30 nella sala Sangiorgi dell’istituto musicale Masini, in corso Garibaldi 98, dove Mattia Flamigni, docente del liceo Scientifico Guerra di Novafeltria, interverrà su ‘I Preraffaelliti e l’Età Vittoriana: tratti di un’epoca in trasformazione’. Info: www.sanmercuriale.it.