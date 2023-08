I primi 15 anni di vita, dalla vigilanza alla sicurezza stradale

Gli assistenti civici volontari di Forlì compiono 15 anni. Il gruppo (nella foto col sindaco Gian Luca Zattini), nato in città tre lustri fa, in questi anni si è occupato di presidiare il territorio in diversi ambiti, ad esempio vigilando sulla sicurezza e sulla pulizia delle strade della città.

Nel periodo dell’alluvione si è mobilitato anche per offrire un aiuto concreto a chi ha bisogno, devolvendo all’iban del Comune 720 euro: la somma è frutto della raccolta del versamento della quota d’iscrizione dei due anni passati: una cifra simbolica per manifestare la loro vicinanza a chi ha perso tutto a causa della piena.

Ora gli assistenti civici cercano nuove leve: "Qualcuno di noi ha lasciato – spiegano –, spesso per dedicarsi a tempo pieno ai nipotini, così adesso vogliamo rinfoltire il gruppo. Se raggiungeremo un numero consono di persone interessate a unirsi a noi, in autunno organizzeremo un semplice corso per aggiornare i nuovi arrivati". Chi volesse manifestare il suo interesse può rivolgersi al numero: 335.1723543.