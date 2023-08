I pro e i contro del salario minimo per legge

Periodicamente si ritorna sul tema dell’individuazione di un salario minimo orario per legge. Continuo a essere convinto che una siffatta legislazione andrebbe a discapito della più diffusa applicazione dei contratti collettivi leader, danneggiando la sana concorrenza tra le imprese. Nel settore del terziario di mercato, che occupa migliaia di lavoratori forlivesi, le retribuzioni orarie, al lordo degli istituti aggiuntivi, si attestano sempre sopra i 9 euro, anche per i livelli più bassi: se poi valorizzassimo gli istituti contrattuali che danno qualità alla contrattazione, come quelli che prevedono una contribuzione per il welfare sanitario e di prossimità, la soglia dei 9 euro si alzerebbe ulteriomente. Se l’obiettivo è quello di salvaguardare le condizioni del lavoro e delle imprese, anziché stabilire una soglia di salario minimo legale per legge, è opportuno proseguire sulla strada individuata dalle direttive comunitarie, attribuendo ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, l’incarico di determinare le retribuzioni minime.

Alberto Zattini direttore Ascom Forlì

***

Sui salari sarebbe ora che il governo desse gambe tanto a interventi strutturali e non semestrali sul cuneo fiscale quanto ad una decisa spinta per il rinnovo dei tanti contratti nazionali scaduti, a partire dal pubblico impiego. C’è poi il tema del salario minimo sul quale come Uil abbiamo sempre tenuto una chiarissima posizione, favorevoli purché sia coerente con il sistema della contrattazione nazionale presente nel nostro paese. Possiamo ragionare sul come farlo ma che vi sia necessità di dare minime tutele là dove la contrattazione collettiva rappresentativa non arriva è evidente a chiunque usa gli occhi per guardare la realtà.

Enrico Imolesi segretario Uil Forlì