"I problemi della Fiera risalgono alla precedente amministrazione"

"La situazione economica giustamente attenzionata dalla Corte dei Conti fa riferimento a un periodo storico antecedente all’attuale gestione della Fiera di Forlì, con la sola eccezione degli anni 2019-2020, colpiti dalle conseguenze nefaste del Covid e dall’annullamento improvviso di tutte le manifestazioni espositive". È quanto sostiene Valerio Roccalbegni, amministratore unico della Fiera di Forlì, in riferimento a un servizio apparso ieri sul Carlino in cui si illustrano le ammonizioni rivolte al Comune di Forlì da parte della Corte dei Conti, affinché l’amministrazione risani i bilanci della società partecipata, di cui è l’azionista di riferimento.

"È assolutamente vero che i conti del quinquennio 2013- 2017 e quelli del 2018 erano in rosso. Lo abbiamo detto e denunciato fin da subito, accendendo i riflettori su una situazione economica e infrastrutturale drammatica, figlia di scelte politiche del passato quantomeno azzardati – continua Roccalbegni, il cui mandato scade a fine aprile – Non appena insediatici, abbiamo cercato di salvare il salvabile, facendo investimenti e lavori importanti sia nei padiglioni che nella Sala Europa. Tutt’ora stiamo lavorando per dare stabilità economica alla Fiera".

I guai della Fiera sono noti e messi in rilievo da più articoli del nostro giornale: dai problemi della struttura alla difficoltà di rilanciare eventi e manifestazioni che portino entrate alla Spa. "Abbiamo messo mano a una gestione contabile nebulosa che si protraeva da troppo tempo, lasciataci in eredità da chi, per decenni, ha governato questo comune e il sistema delle partecipate – è la linea difensiva dell’attuale amministratore –. Soprattutto, ci siamo attivati per ripianare le perdite e portare in attivo il bilancio della Fiera. Per farlo, abbiamo adottato scelte responsabili improntate al risparmio pubblico e arricchito il calendario fieristico di eventi, manifestazioni, convegni e rassegne di qualità. Il piano presentato per il triennio 2021-2023 mira, dopo tanti anni, a portare la società in una situazione di virtuoso equilibro economico-finanziario, restituendole dignità".