I progetti per il Ronco Lido: "Addio ristorante, perché?": "Lì una nuova struttura"

Il tema è il futuro del Ronco Lido e a sollevarlo, con una lunga nota, è un gruppo di residenti del quartiere, nonché dirigenti della Polisportiva 2002 Ronco: "Abbiamo partecipato ad alcune sedute del comitato di quartiere e così siamo venuti a conoscenza di un progetto di riqualificazione dell’area del Ronco Lido, senza che ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale – sottolineano Moreno Cimatti, Tiziano Lazzarini e Guido Ranieri –. In passato quando c’erano novità così importanti per il quartiere, l’amministrazione organizzava delle assemblee pubbliche per informare la cittadinanza garantendo massima trasparenza, cosa che non accade più".

Oltre alle modalità di comunicazione nel mirino c’è anche il progetto in sé che "probabilmente prevederà la ricostruzione di nuovi impianti sportivi con annessi servizi, la demolizione della struttura utilizzata per l’area ristoro, che sarà sostituita da un parcheggio e la costruzione di una nuova struttura in legno in mezzo al parco. A nostro avviso è uno spreco di risorse pubbliche: basterebbe terminare la struttura che si vuole demolire. Qui al Ronco tutti ricordiamo i vari ricorsi al Tar che hanno tenuto i lavori bloccati per tutti questi anni e i soldi dei contribuenti che sono stati spesi. Vedere tutto demolito, con il dispendio di altri soldi pubblici fa molto arrabbiare. Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali aumentano i cantieri: non vogliamo che il Ronco Lido, ornato di mucchi di sabbia e materiale edilizio, venga usato come specchietto per le allodole, per dimostrare che altri lavori di riqualifica sono iniziati. Abbiamo bisogno di progetti reali". La nota fa cenno anche dell’alluvione e di mancati ristori e poi continua segnalando alcuni problemi, in particolare legati alla viabilità congestionata e del decoro urbano: "Ma questa amministrazione non ha trovato nessuna soluzione".

A poche ore di distanza arriva la risposta dell’assessore allo sport Daniele Mezzacapo che va a illustrare il progetto: "Il Ronco Lido, fortemente danneggiato dall’alluvione del 2023, è interessato da diversi interventi di riqualificazione, per un totale di 4,5 milioni euro. L’avvio del cantiere si prevede entro l’estate". Nello specifico, spiega l’assessore, per il Ronco Lido sono stati stanziati 350mila euro per lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al ripristino post alluvione: "Si tratta di opere propedeutiche all’avvio dei lavori previsti dal Pnrr. Già alla fine di questo mese prenderà il via questo primo stralcio".

Con i fondi del Pnrr (2,9 milioni di euro) il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso sportivo polifunzionale. Giuste le intuizioni dei cittadini, infatti Mezzacapo conferma che "prima di tutto verrà demolito l’edificio esistente. Poi si procederà con il rinnovamento dell’importante patrimonio arboreo del parco, l’insediamento di un nuovo impianto sportivo polifunzionale per la pratica di discipline all’aperto e la realizzazione di un punto ristoro".

A tutto ciò, si aggiunge un milione e 250mila euro – somma cofinanziata dall’Unione Europea – per realizzare un nuovo edificio che consentirebbe ulteriori iniziative. "La decisione – conclude Mezzacapo – è quella di dotare il Ronco Lido di uno spazio per i cittadini è derivata anche dalle richieste giunte dal comitato di quartiere".

Sofia Nardi