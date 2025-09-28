I progetti per la Capitale. Zattini: "Mercato ortofrutticolo, riportiamo residenti in centro"

Sindaco Gian Luca Zattini, avete presentato il dossier per la candidatura a capitale della cultura. E lei ha promesso che molti eventi si organizzeranno anche qualora Forlì e Cesena non fossero vincenti.

"Sì. Da un punto di vista formale, il dossier non è così vincolante. Però certamente c’è l’intenzione di svolgere ugualmente alcune sue parti, compatibilmente con le risorse che stiamo trovando".

Sicuramente la grande mostra 2028 sarà sui futuristi: la Fondazione li ha già annunciati.

"Come ha detto venerdì sera il presidente Maurizio Gardini, vogliamo tutti che sia la più bella esposizione mai allestita al San Domenico. E che sia una pietra miliare per quanto riguarda quel periodo storico e artistico".

Anche se ovviamente i capolavori verranno da fuori, esporre i futuristi significa sottolineare ai visitatori che Forlì è una città dove si può capire il Novecento.

"Certo, è una scelta lungimirante. Spesso si collega il futurismo alla guerra o al fascismo per via di uno dei suoi principali esponenti, Filippo Tommaso Marinetti, ma quel movimento artistico nasce prima e non si esaurisce in questo".

Nel dossier c’è anche la Madonna del Fuoco. La mostra sulla patrona si farà anche in caso di sconfitta?

"Assolutamente sì: il 2028 è il sesto centenario della patrona di Forlì, ci sarà una parte religiosa che compete alla Chiesa, a noi interessa quella più popolare".

Avete dichiarato che nel 2028 sarà pronto il museo dei mosaici del volo: sono anni che ci provate. Recentemente il vicesindaco Bongiorno aveva incontrato il ministro Giuli e la soprintendente Gonzato: si è sbloccato qualcosa?

"Abbiamo indicazioni positive dalla Soprintendenza. Restano fermi due punti: la nostra volontà di rendere visitabili i mosaici e di separarli in qualche modo dal resto dell’edificio, che ospita una scuola. È presto per dire come: ci vorrà anche un vero e proprio progetto museale".

Proponente un festival ‘Dalla terra al cielo’, di fatto una kermesse del volo. Questo potrebbe poi rimanere anche dopo il 2028?

"Potrebbe diventare un’iniziativa permanente. Ci sarebbe senz’altro una parte per addetti ai lavori, ma anche una divulgativa e popolare".

Altro passo in avanti ‘svelato’ dal dossier: sono previsti incontri culturali dentro l’ex Eridania.

"Sì. Fermo restando che il verde tutto attorno sarà un parco, per quanto riguarda lo zuccherificio, al momento possiamo pensare di metterlo in sicurezza, diciamo ‘congelarlo’: questo sarebbe probabilmente in linea anche con la capacità di spesa del Comune e la considero una scelta responsabile da parte nostra. Poi staremo in ‘agguato’ sui possibili bandi con finanziamenti legati a ulteriori progetti. Già così, comunque, è una struttura bellissima: dopo la messa in sicurezza, potrebbe ospitare eventi culturali".

Avete scritto che il mercato ortofrutticolo di viale Vittorio Veneto può ospitare anziani e una scuola dell’infanzia. Una svolta definitiva?

"Stiamo valutando la sostenibilità economica. Partiamo dal presupposto che, così com’è ora, lì il mercato ortofrutticolo non ha più senso. Ma andrà comunque trovata una collocazione per gli operatori".

A suo tempo si parlava di Foro Boario e Fiera.

"Il Foro Boario lo escludo perché l’abbiamo già recuperato e dobbiamo pensare al movimento di mezzi pesanti. La Fiera, così come altre aree esterne, può essere una soluzione".

L’edificio non sarà più un impianto sportivo, come voleva il suo ex vicesindaco Daniele Mezzacapo?

"Il progetto del co-housing con anziani e bambini ha numerosi punti di forza: residenzialità, rigenerazione urbana, servizi alle famiglie. Vicino, avremo una nuova scuola media d’eccellenza, la ‘Piero Maroncelli’, su cui stiamo già lavorando: sarebbe importante aggiungere uno spazio per i bambini, di fatto in centro storico, dove vogliamo attirare nuovi residenti. Se non dovessimo riuscire a costruire tutto questo, non buttiamo via l’idea precedente".