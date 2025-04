’I provinciali’, le raccolte di Biserna e Maltoni

Domani alle 15,45 nella Sala ex Consiglio del palazzo della Provincia, per la rassegna ’I provinciali: vetrina di autori e libri’, saranno presentati due libri di racconti: ’All’inferno! All’inferno’ di Giancarlo Biserna e ’La perdita della lettera R’ di Renzo Maltoni.

Biserna, forlivese, apre con il racconto che dà il titolo alla raccolta, e che narra di un fantasioso incontro di San Pellegrino con Dante, in un periodo storico in cui entrambi potevano essere presenti a Forlì, e dell’influenza che il Santo avrebbe potuto esercitare sul poeta in procinto di scrivere il suo capolavoro. Anche il racconto che intitola la raccolta del ravennate Maltoni ha una nota di assurdo, che lascia il segno nel lettore con un intento filosofico.

Dialogano con gli autori Anna Panzera e Giorgio Casadei Turroni. La rassegna è organizzata dal Centro Culturale L’Ortica con il patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena. Info: 3337167331 ; centroculturalelortica@gmail.com