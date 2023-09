I Punkreas con il nuovo album sul palco del ’Birrandello’

Dopo una lunga serie di concerti sui palchi dei principali festival italiani, i Punkreas ripartono con le ultime date dell’Electric Dèjà Summer Tour, in cui suoneranno dal vivo i brani del loro ultimo lavoro, ’Electric Déjà-Vu’. E lo faranno al Birrandello, la festa della birra di Roncadello che continua fino a domani. Come ogni anno, la birra sarà la vera protagonista delle serate, ma non mancheranno hot-dog, stinchi di maiale, piadina romagnola, arrosticini e musica. Questa sera (inizio concerto ore 21,30) saranno proprio i Punkreas a intonare la colonna sonora del Birrandello. A seguire sul palco djset con Vasco Bartowski.

I Punkreas nascono nel 1989, a Parabiago (Milano), dall’incontro fra Cippa (voce), Flaco (chitarra), Paletta (basso), Noyse (chitarra) e Mastino (batteria). Sin da subito, il gruppo si fa notare nella scena punk italiana. Il tema del nuovo album sono i corsi e ricorsi storici: politica, economica, cultura… nella Storia, da sempre, certe situazioni richiamano eventi passati, proprio come in un déjà-vu. La genesi del disco, raccontano i Punkreas, è stata "al contrario, come facevano i Beatles", cioè partendo dalle voci e aggiungendo via via chitarre, basso e batteria. Questo processo, continua la band, "ci ha permesso di mettere la voce e i testi al centro delle canzoni in cui tutto il resto contribuiva a esaltare l’espressività e l’impatto del racconto".

Domani dopo l’opening con MM40, saliranno sul palco gli ’Slavi-Bravissime persone’. Servizio navetta gratuito. Apertura stand gastronomici e birreria dalle ore 19. Ingresso libero e parcheggio gratuito. La festa si svolgerà anche in caso di maltempo. Per informazioni: 0543.476284 – [email protected].

Alessandro Mambelli