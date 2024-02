I quaranta giorni della Quaresima. Messe e riti dalle Ceneri a Pasqua

Scatta oggi il tempo di Quaresima, i quaranta giorni che preparano alla Settimana Santa e alla Pasqua; il vescovo, monsignor Livio Corazza, presiederà oggi il rito delle ceneri durante la messa delle 19.30 in Cattedrale, alla quale sono invitati in particolare i fedeli del centro storico.

Il 18, prima domenica di Quaresima, anche la diocesi di Forlì-Bertinoro aderirà alla ’Colletta nazionale’ indetta dalla Cei, che si svolgerà in tutte le chiese a sostegno degli interventi umanitari e per i progetti di pace e riconciliazione in Terra Santa.

Durante il tempo quaresimale, inoltre, continua il percorso biblico con gli incontri sui vangeli della domenica, con le schede di approfondimento disponibili su www.diocesiforli.it (cliccando sull’icona "Percorso Biblico" in home-page), mentre il 26 febbraio prenderà il via la scuola di formazione all’impegno sociale e politico, che continuerà poi lunedì 4 e 18 marzo, e che quest’anno avrà come titolo "Al cuore della democrazia: partecipazione tra storia e futuro".

Un altro appuntamento tradizionale della Quaresima sarà la ’Giornata diocesana della carità’, del 10 marzo, mentre parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali propongono in questo tempo quaresimale momenti "forti": giornate di deserto, esercizi spirituali per ragazzi, giovani e adulti.

Sempre oggi alle 19, nella Chiesa di Santa Maria Madre di Dio in Castellaccio, in via Castello 91, a Villa Rotta sarà celebrata la messa in latino con rito tridentino e con l’imposizione delle sacre ceneri. La messa di oggi sarà aperta dal rito della benedizione e della imposizione delle ceneri, ottenute bruciando le palme benedette lo scorso anno nella domenica di Passione, che i fedeli riceveranno inginocchiandosi alla balaustra dell’altare. Ogni venerdì di Quaresima, alle 20.30, si svolgerà, invece, il ’Pio Esercizio della Via Crucis’: i fedeli avranno la possibilità di venerare la reliquia della Santa Croce che verrà eccezionalmente esposta.