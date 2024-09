I ’ragazzacci’ della ’mitica’ quinta D si ritrovano 53 anni dopo il diploma. Festa dei geometri del tecnico Galilei

A distanza di 53 anni dal diploma di Geometra presso l’allora Istituto tecnico Galilei, oggi Salvemini, i ragazzacci della “Mitica 5D” si sono ritrovati per un piacevole incontro conviviale, nel corso del quale si sono ricordati e rivissuti alcuni dei tanti aneddoti, che hanno caratterizzato i cinque anni del corso di studio. È stata l’occasione anche per parlare di quello che è stato il tragitto professionale, le varie situazioni familiari e in particolare dei nipoti. Al momento del brindisi non si è potuto fare a meno di ricordare gli assenti comunque sempre presenti nella mente di ciascuno.