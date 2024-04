I ragazzi dall’ex giudice antimafia. Grasso: "Ora mi dedico ai giovani"

Giornata all’insegna della legalità, della lotta alla mafia e della difesa dei principi della Costituzione per 120 studenti del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. ‘Pagine di legalità, esempi di cittadinanza’: questo era il titolo dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione Conad Ets, la Fondazione Scintille di Futuro e la cooperativa Commercianti Indipendenti Associati (Cia).

Nell’auditorium della nuovissima sede di Cia-Conad, Palazzo Sidera, diverse classi dell’istituto forlivese hanno ascoltato racconti ed esperienze di Pietro Grasso, ex presidente del Senato e oggi presidente della Fondazione Scintille di Futuro. Grasso ha parlato ai ragazzi della sua lunga esperienza da magistrato impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, al fianco di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fino ai ruoli chiave come giudice del maxiprocesso a Cosa Nostra, procuratore capo di Palermo e procuratore nazionale antimafia.

"Prima di accettare l’incarico come giudice del maxiprocesso – racconta Grasso – ho chiesto il consenso alla mia famiglia, perché ero consapevole di cosa sarebbe significato per loro e per me". Dagli inizi in magistratura nel lontano 1969, una vita da protagonista, con aneddoti di vita privata e familiare, tra minacce mafiose e perseveranza nel perseguire gli obiettivi, fino all’ingresso in politica: Pietro Grasso s’è raccontato a tutto tondo rispondendo alle domande dei ragazzi intervenuti. A un certo punto ha estratto e acceso l’accendino che gli donò Giovanni Falcone: "Poco prima di essere ucciso, voleva smettere di fumare. Mi disse che, se avesse ricominciato, gliel’avrei dovuto ridare".

E spiega: "Dopo sette anni dalla mia nomina a procuratore antimafia mi è stato proposto di dare il mio apporto politico per una legislazione antimafia più attuale. Ho accettato subito e spostato i miei valori di ricerca di giustizia dai tribunali all’àmbito sociale. Il giorno stesso in cui sono diventato senatore, ho presentato un disegno di legge contro corruzione e voto di scambio e a favore dell’istituzione del reato di falso in bilancio. Il secondo giorno sono stato eletto presidente del Senato, avendo anche l’occasione di fare il presidente della Repubblica supplente. Adesso ho deciso di dedicarmi ai giovani e al loro futuro: è come una nuova vita".

"Terza vita", così come lui stesso l’ha definita dopo magistratura e politica, quella a fianco dei giovani nell’educazione civica: "Ritengo che la scuola sia la base della formazione delle nuove classi dirigenti, purtroppo alcuni segnali che ci giungono non sono esaltanti. Per i giovani di oggi è importante essere ascoltati e soddisfare le curiosità, i loro riscontri mi danno la forza per continuare. Oggi manca un po’ la relazione, cerchiamo di creare momenti di questo tipo".

"Cia-Conad è da sempre sensibile alle tematiche sociali e attraverso questa iniziativa vogliamo ribadire ancora una volta il nostro impegno al fianco delle comunità per sostenere il patrimonio più grande del nostro Paese: i giovani e il loro futuro", ha affermato Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad.