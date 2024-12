I ragazzi fuggiti dall’orrore. Giovani libanesi dal Papa, oggi e domani a Forlì

Ricevuta da Papa Francesco ieri mattina una delegazione del Comune di Forlì, che ha accompagnato alcuni ragazzi libanesi orfani di guerra dell’associazione ’Martire tenente colonnello Sobhi Akoury ’, giunti in Italia alcuni giorni fa. Ieri il Pontefice li ha ricevuti in Vaticano.

Terminato l’importante momento romano, i giovani si sono trasferiti a Forlì, dove rimarranno per alcuni giorni, durante i quali prenderanno parte ad un incontro serale organizzato dal liceo artistico musicale ’Canova’. Il programma prosegue con tante tappe.

Oggi i ragazzi saranno ricevuti prima in duomo dal vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza che, a seguire, li accompagnerà in Comune dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini per il saluto ufficiale. In serata, al teatro parrocchiale di San Martino in Strada, gli ospiti riceveranno la calorosa accoglienza da parte dell’intera comunità forlivese con la Festa dell’Amicizia (inizio alle 19.30).

Infine, domani doppio appuntamento al Teatro Testori. Al mattino saranno coinvolte le scuole, mentre in serata, con inizio alle 20.30, l’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini. Sul palcoscenico si alterneranno musica, voci e testimonianze per scoprire la bellezza di una solidarietà senza confini.

"Forlì non vede l’ora di accogliere al meglio questi ragazzi – afferma l’assessore comunale Kevin Bravi – dimostrando l’attenzione e la vicinanza della nostra comunità. Un ringraziamento deve andare alle tante persone e associazioni che da tempo sono al lavoro per organizzare questa visita e in particolare all’ufficio relazioni internazionali e cooperazione del Comune. Invito tutti i concittadini a prendere parte alle iniziative in programma nella giornata di mercoledì per ribadire insieme la grande vocazione solidale del nostro territorio".