I rapporti nelle istituzioni Quel porto d’armi per un amico: "Sono stato duro col prefetto"

Il caso del porto d’armi chiesto per un amico imprenditore comporta, secondo gli investigatori, alcuni reati: in particolare, il dipendente della Prefettura di Ravenna Sergio Covato è agli arresti domiciliari per corruzione. Gianluca Pini ne ha parlato nel suo primo interrogatorio, minimizzandone la portata: aveva sì ottenuto un colloquio per un posto di lavoro per la figlia di Covato, ma lei poi non era nemmeno andata. In realtà la vicenda è interessante perché mostra varie relazioni.

Per esempio, Pini chiama la cosiddetta "batteria del Viminale", ovvero un numero di telefono riservato con il quale è possibile farsi passare varie cariche dello Stato (il pm annota che si presenta come "onorevole", cosa che non era più). In questo caso il prefetto di Forlì-Cesena Fulvio Rocco de Marinis: siamo nell’ottobre 2018, circa un mese prima della fine del suo mandato. Un episodio che De Marinis ha ricostruito così: "Il nome dell’imprenditore che chiedeva il porto d’armi non mi dice nulla. Ma sicuramente Pini mi chiamò". Il parere dell’istruttoria era negativo. "Visionando adesso il fascicolo posso dire che il porto d’arma, in base alle informazioni fornite dai carabinieri, non avrebbe potuto essere dato. Tuttavia quelle informazioni non sono vincolanti, il Prefetto ha un potere discrezionale. Posso dire che molto probabilmente mi determinai ad avallare il rilascio, in difformità da quanto detto dai carabinieri, perché ci fu l’intervento di Pini, senza il quale non l’avrei rilasciato". De Marinis è estraneo all’inchiesta. Anche perché la concessione era effettivamente nei suoi poteri.

Quanto è inusuale ciò che accadde? Su questo ha risposto il viceprefetto Raffaele Sirico: "Poteva capitare di esprimere valutazioni divergenti. Ma presumevo che fosse concorde con me nel non rilasciare il porto d’arma ed è per questo che avevo già fatto preparare il preavviso di rigetto".

Pini descrive la telefonata con De Marinis con toni più accesi: "Telefonata molto dura – scrive via sms a Salvatore Albano, poliziotto della Questura di Forlì-Cesena ora agli arresti domiciliari –. In sostanza ho detto al prefetto che se succede qualcosa all’imprenditore che richiede il porto d’armi lo ritengo personalmente responsabile". L’ex parlamentare cercava sponde anche alla Guardia di Finanza: ci sono contatti con il colonnello Alessandro Mazziotti (che all’epoca dei fatti già aveva lasciato il comando provinciale; oggi è comandante regionale della Lombardia) e con il suo successore Ugo Poggi. Pini risulterà poi deluso: "La Finanza poteva aggiungere qualcosa in più" per corroborare la richiesta.

Ultimo capitolo dei rapporti di Pini con gli alti vertici delle forze dell’ordine a livello locale è quello con Loretta Bignardi, ex questore di Forlì-Cesena. Secondo l’inchiesta della procura di Forlì, "assecondava i desiderata di Pini", che aveva promesso al poliziotto Salvatore Albano di spostarlo dalla Polizia Scientifica alla Digos. Ma era "ignara ed estranea all’accordo corruttivo". Il suo contributo è dunque "fattivo" ma "inconsapevole". Loretta Bignardi (così come ovviamente Alessandro Mazziotti e Ugo Poggi) non è indagata: "Nessun addebito può esserle mosso". La Cassazione, citata dal pm, ha stabilito infatti che se la collaborazione di un terzo soggetto non ‘rinnova’ il patto corruttivo, la mera "fase esecutiva dell’accordo" non costituisce reato.

Agli atti ci sono anche due telefonate con l’assessora leghista Andrea Cintorino (estranea all’inchiesta; la sua risposta, annotano gli inquirenti, è improntata al "garbo istituzionale"). Il tema di entrambe le conversazioni è il ruolo della polizia municipale. Nel primo caso, l’ex parlamentare si lamenta di un locale concorrente per assembramenti (era giugno 2020): "Non domani, Cinto, manda qualcuno adesso a fare una verifica". "Ma non saprei chi mandare", è la replica. "C’è un corpo che si chiama polizia municipale". Poche settimane più tardi, Pini le ri-telefona a causa di un controllo in uno dei suoi ristoranti sfociato in una sanzione: "Dì pure con Mezzacapo che se vuole rompermi i coglioni ha trovato il cliente sbagliato perché non è la prima che mi fa" (Pini, va detto, argomentava nel merito le sue ragioni). Mezzacapo ha la delega alla sicurezza e, appunto, alla polizia locale.