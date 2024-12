I redditi dei consiglieri comunali. Pieri è il Paperone, con 797mila euro

Vince, per distacco (e che distacco) l’imprenditore Enrico Pieri, della civica Forlì Cambia, con un reddito complessivo di 797.581 euro. Se fosse una gara, la medaglia d’oro l’avrebbe messa al collo lui. Si tratta invece del racconto, per numeri, della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali (i redditi riguardano il 2023 e sono frutto, di fatto, di attività professionali e pensioni, vista l’esiguità del gettone per consigli e commissioni). Dopo Pieri si piazza l’ingegnere Alberto Gentili (Forza Italia), con 195mila euro e spiccioli, poi l’ex vicesindaco leghista Daniele Mezzacapo (avvocato), con 151mila euro. Oltre quota 100mila euro ci sono pure un altro avvocato (ed ex consigliere regionale, Massimiliano Pompignoli con 107mila euro e, poco sopra, Graziano Rinaldini (Pd, ex direttore generale di Formula Servizi), con 114mila euro.

Entriamo nel dettaglio, a partire dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: Damiano Bartolini (funzionario di banca dal 1982 al 2024, si presume ora in pensione) ha un reddito complessivo di 1.704 euro; Cristian Alfonso D’Aniello, di professione consulente assicurativo: 17.258 euro; Gabriella Fagnoli, addetta alle vendite alla Comet: dichiara di possedere il 75% di due fabbricati e un’Audi Q3 (immatricolata nel 2017) e una Fiat 500 (immatricolata nel 2019; la consigliera annota l’avvenuto trasferimento di proprietà): 42.830 euro; Paolo Farneti, avvocato, possiede il 100% di due appartamenti, il 100% di altri tre tra terreni e fabbricati e il 50% di un quarto; guida una Fiat 500 immatricolata nel 1970, due ciclomotori Yamaha e una Microcar del 2006. Reddito: 57.673 euro. Altro avvocato del gruppo è l’ex leghista Pompignoli, passato tra le fila dei meloniani: per lui un reddito di 107.815 euro. Terzo legale (e capogruppo) è Fabrizio Ragni, che dichiara di possedere il 100% di un immobile, ‘varie’ autovetture e quote nella società Mistral Due srl; Ragni ha un reddito di 20.351 euro. L’avvocato Daniela Saragoni dichiara 21.583 euro e di possedere la metà di due fabbricati C/2 (si tratta di locali adibiti, per esempio, a magazzino), una minima parte di un altro C/2, tre quarti di due fabbricati C/3 (laboratori e locali artigianali) e la metà di un fabbricato A/10 (ufficio). La giornalista Cristina Tassinari ha un reddito di 5.887 euro, il 100% della sua abitazione, il 16,66% di un’area fabbricabile, il 100% di due garage, il 16,66% di cinque fabbricati abitativi e la stessa quota di 5 (o 9, la dichiarazione, compilata a mano, come le altre, non è chiara) garage. Fino a inizio 2024 è stata amministratore unico di Disco Diva Events, società della quale ora è socia.

Passiamo a Forza Italia: l’ingegnere Alberto Gentili ha un reddito di 195.627 euro (è presidente a titolo gratuito della Fondazione Abitare). Ha il 100% di sette abitazioni, un negozio, un ufficio, un garage, una cantina e cinque terreni agricoli; per spostarsi può scegliere tra un Jeep Renegade immatricolata nel 2015, una Fiat Panda del 2007, una Lancia Y del 2024 e una Vespa del 1981. Vinicio Pala, titolare di un’attività di onoranze funebri, ha il 50% di un’abitazione, il 70% di quote della società (il nome è illeggibile) e un reddito di 22.143 euro; la capogruppo Giulia Versari, avvocato e, curiosità, socio dell’Associazione Italiana Sommelier dal 2023, ha un reddito di 19.496 euro.

Lega: di Albert Bentivogli non risultano redditi. L’avvocato Marco Catalano ha un reddito complessivo di 9.119 euro e il 100% di un fabbricato e relativa pertinenza. L’ex vicesindaco Daniele Mezzacapo ha un reddito di 151.185 euro, un’automobile del 2020, il 100% di un’abitazione, un ufficio e un terzo di un terreno.

Lista civica Forlì Cambia: Alessandra Ascari Raccagni, dottore commercialista con passione per l’arrampicata sportiva e la vela, ha un reddito di 79.117 euro; ha 3/4 e 3/8 di due terreni agricoli, il 100% di un’abitazione e 3/4 di una casa; possiede una Peugeot 207 del 2007 e una Peugeot 208 del 2015; Ascari Raccagni è socio dell’Unione cooperativa (Giuseppe Mazzini; una quota), della cooperativa ‘Pensiero e Azione’ (una quota), di Sole Impresa e Blue Line Consulting, che ha sede a Rimini (una quota anche in questi due casi); il suo portafoglio comprende 385 azioni del Banco Bpm spa. Per il geometra Loris Ceredi un reddito di 80.701 euro, un terzo di due fabbricati e il diritto di abitazione di un appartamento con garage. Ha un’auto del 2009 e quote in varie società: Adriatic Sunrise (5%, in liquidazione); Astro Camp (26%, in liquidazione), il 10% in Bussola Club; il 52%. in C.S.T. (in liquidazione), il 90% in Cer.Imm. (in liquidazione), il 50% in Euro engineering (in liquidazione), il 30% in Ghibellina srl e il 33% nell’Immobiliare ‘La Torre’, anch’essa in liquidazione. Lucia Crispino, collaboratrice dell’impresa L’Ottagano Restauro, ha un reddito di 18.018 euro; il capogruppo Leonardo Gallozzi, studente di Giurisprudenza e arbitro, ha il 100% di un fabbricato e un reddito di 3.432 euro; Matteo Leucci (insegnante di educazione fisica per 23 anni e ora titolare di una ditta individuale) ha la metà di un fabbricato e mille quote della U.S. Edelweiss e un reddito di 47.528 euro; Enrico Pieri, co-fondatore della Steel Project (società di rappresentanza del settore metalmeccanico, alimentare e imballaggio, della quale ha il 50% delle quote), ha un reddito di 797.581 euro, il 100% di un’abitazione, il 33% di un capannone e un’auto del 2019.

Pd: l’ex candidato sindaco Graziano Rinaldini, ex dirigente di Formula Servizi (ora in pensione) dichiara 114.729 euro di reddito e un’auto del 2020. Giovanni Bucci è socio al 50% della Bucci snc (azienda del settore metalmeccanico e complementi d’arredo), all’80% dell’Immobiliare Bucci e al 5% dell’Immobiliare Omega (di tutte e tre risulta essere socio-amministratore); dichiara un reddito di 6.032 euro. L’ex assessore ha poi il 100% di due appartamenti e relativi garage e il 25% di due appartamenti e sette garage (frutto di un’eredità) e il 50% di un immobile usato come capannone-magazzino; guida una Jeep del 2021 e una Suzuki del 2009. Flavia Cattani, dipendente dell’Università di Bologna, ha un reddito di 30.992 euro, il 50% di un fabbricato, un’auto del 2018 e una moto del 1963. Il capogruppo Alessandro Gasperini, ingegnere all’Ima di Castel San Pietro (ha vissuto un anno a Shangai, è stato presentatore di quiz, ex giocatore ed ex presidente del Comitato Italiano Arbitri (sezione provinciale), ha una macchina del 2016, dieci azioni di Banca Etica e dichiara 43.159 euro. Per l’avvocato Giulio Marabini 13.230 euro, un’auto del 2017, 57 azioni della Bper, il 100% di un fabbricato a Forlì e il 20% di quattro terreni a Lugo. Elisa Massa, formatrice presso Centri di formazione professionale, ha un reddito di 20.406 euro; Federico Morgagni, dipendente di Legacoop, dichiara 39.716 euro. Loretta Poggi, pensionata, dichiara di essere in possesso dell’abitazione, di un’auto del 2021 e ha un reddito di 37.334 euro. Michele Valli è amministratore di Mrs.ofa srl (dove ha il 16% delle quote), con un reddito di 59.030 euro; ha il 45% nella Valli Holding ed è nel consiglio di amministrazione di Vrm srl e Resina Forlivese.

Elena Colangelo (Rinnoviamo Forlì) lavora alla cooperativa sociale ‘Paolo Babini’, ha un’auto del 2013, la metà di un fabbricato e un reddito complessivo di 16.640 euro. Eros Brunelli (5 Stelle) ha un reddito di 10.802 euro, mentre Diana Scirri (Alleanza Verdi Sinistra), titolare dell’azienda omonima che si occupa di conservazione e restauro, dichiara 6.914 euro.

Luca Bertaccini