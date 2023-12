I redditi dei parlamentari, 99.727 euro la Tassinari

I siti internet della Camera dei Deputati e del Senato hanno pubblicato la situazione reddituale e patrimoniale dei parlamentari italiani. Nell’elenco quindi anche i deputati romagnoli Jacopo Morrone, Rosaria Tassinari e Alice Buonguerrieri.

Il deputato Jacopo Morrone della Lega, avvocato e da settembre presidente della commissione bicamerale d’inchiesta sui rifiuti e illeciti ambientali e agroalimentari, ha dichiarato 92.885 euro per l’anno 2022, mentre Rosaria Tassinari di Forza Italia, avvocato e membro della commissione per l’infanzia e l’adolescenza, arriva a 99.727 euro. Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia, avvocato, dichiara 50.295 euro, ma il dato nel sito si riferisce all’anno 2021. I parlamentari, comunque hanno tempo fino a fine dicembre per aggiornare la loro situazione patrimoniale.

Redditi peraltro non paragonabili a quelli del leader di Italia Viva Matteo Renzi, il più ricco, con 3 milioni e 217mila euro, ma che superano ampiamente quelli di Giuseppe Conte, il più povero, all’ultimo posto con 24.359 euro. L’ex premier, infatti, ha percepito l’indennità parlamentare di 10.435 euro lordi al mese dal 13 ottobre 2022 e la sua dichiarazione dei redditi registra esattamente i due mesi e mezzo corrisposti dopo la sua elezioni alla Camera.

Gianni Bonali