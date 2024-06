I renziani: "Giusta la nostra scelta"

A poche ore dalla rielezione di Gian Luca Zattini, arrivano parole di soddisfazione da parte degli esponenti di Italia Viva, partito che, agendo in controtendenza rispetto ad altri Comuni, ha appoggiato il centrodestra: "La scelta politica che abbiamo promosso, ossia sostenere il rafforzamento della lista civica, si è rivelata vincente. Abbiamo apprezzato l’operato del sindaco, la sua inclusività e la sua concretezza". Una stoccata, poi, a Graziano Rinaldini e alla sua squadra: "non abbiamo mai condiviso l’approccio aprioristicamente contrario a tutto e il dileggio degli avversari". Il gruppo definisce il suo contributo "decisivo per rendere più forte la lista civica e per la rielezione di Zattini. Tanti elettori del mondo centrista e moderato che hanno voluto credere al progetto della Civica si aspettano un cambio di passo positivo".

Per una compagine che si è allontanata dall’alveo del centrosinistra, ce n’è una che per la prima volta ha fatto parte della coalizione: i 5 Stelle. "Pur rispettando il verdetto delle urne, non possiamo nascondere la nostra delusione. Questo risultato, tuttavia, non cancella il lavoro svolto né diminuisce la nostra determinazione". Così in una nota il senatore e coordinatore del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna Marco Croatti, il coordinatore regionale Gabriele Lanzi e il coordinatore provinciale Frisoni. "Ringraziamo i nostri sostenitori e coloro che hanno creduto in noi e nel nostro progetto – proseguono –. Continueremo a vigilare e a impegnarci affinché le istanze che abbiamo portato avanti durante la campagna non vengano dimenticate". La nota si conclude con una virtuale stretta di mano: "Il nostro augurio di buon lavoro va agli eletti, auspicando che operino nell’interesse di tutti i cittadini e con il massimo senso di responsabilità".