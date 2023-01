I repubblicani forlivesi sosterranno lo Zattini-bis

In seguito all’ufficializzazione da parte del sindaco Zattini dell’intenzione di ricandidarsi per la poltrona più alta della città alle elezioni del 2024, vari esponenti dei partiti di maggioranza hanno dichiarato da martedì il loro appoggio al primo cittadino. Ora al coro si aggiunge anche il partito Repubblicano. "I repubblicani forlivesi hanno sostenuto il sindaco Zattini nel 2019 e continueranno a farlo alla luce della positiva esperienza di governo della Città – ha dichiarato Alessandra Ascari Raccagni, segretaria del partito e presidente del consiglio comunale –. La sua ricandidatura dimostra l’impegno profuso per gli importanti progetti di sviluppo per il nostro territorio".

I repubblicani forlivesi, a differenza dei cesenati, non aderiscono al neoformatosi coordinamento provinciale del Terzo Polo, al cui interno sono emerse resistenze verso il sostegno alla ricandidatura di Zattini, come ha esplicitato al Carlino il coordinatore Luca Ferrini.

Stefano Baudino